Самый поющий украинский футболист забил феноменальный гол (видео)

Игрок не только мощно исполняет гимн Украины, но и забивает шедевры

В субботу, 5 ноября, "Заря" в рамках центрального матча 11-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 принимала "Металлист".

Встреча состоялась в Киеве на стадионе имени Лобановского и завершилась минимальной победой "хозяев" со счетом 3:2, передает официальный сайт УПЛ.

Футболист "Металлиста" Сергей Панасенко забил гол-красавец в этом матче. На 74-й минуте встречи украинскому полузащитнику удался замечательный дальний удар. Тем не менее это взятие ворот не помогло харьковчанам взять очки в этой встрече. Добавим, Панасенко прославился тем, что эмоционально поет гимн Украины перед матчами УПЛ. Ранее игрок выступал за "Верес".

Видеообзор матча "Заря" — "Металлист":

Полное видео матча "Заря" — "Металлист":

Как Панасенко пел гимн Украины:

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Украины "Рух" — "Кривбасс" перенесли из-за перебоев со светом.

Напомним, лидер чемпионата Украины "Днепр-1" не сумел выиграть свою группу в Лиге конференций, а потому сыграет в стыковом раунде ЛК. Жеребьевка этой стадии турнира состоится уже 7 ноября.