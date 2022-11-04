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"Днепр-1" узнает соперника в стыковом раунде: где и когда смотреть жеребьевку Лиги конференций

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Лига конференций Новость обновлена 04 ноября 2022, 21:39
Лига конференций. Фото twitter.com/europacnfleague

Украинский клуб в своем первом евросезоне вышел в евровесну

"Днепр-1" после поражения от АЗ "Алкмаар" (1:2) в 6-м туре группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 оказался в стыковом раунде третьего по силе еврокубка.

Прямая трансляция жеребьевки этой стадии турнира будет доступна на официальном сайте УЕФА. Церемония пройдет в понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне, начало — в 14:00 по центральноевропейскому времени (15:00 по Киеву).

В жеребьевке принимают участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Команды из ЛК являются "сеяными", а из ЛЕ — "несеяными".

Обладатели вторых мест на групповом этапе (сеяные)

  • "Андерлехт" (BEL)
  • "Базель" (SUI)
  • "Гент" (BEL)
  • "Днепр-1" (UKR)
  • "Лех" (POL)
  • "Партизан" (SRB)
  • "Фиорентина" (ITA)
  • ЧФР (ROU)

Обладатели третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные)

  • АЕК Ларнака (CYP)
  • "Брага" (POR)
  • "Буде-Глимт" (NOR)
  • "Карабах" (AZE)
  • "Лацио" (ITA)
  • "Лудогорец" (BUL)
  • "Трабзонспор" (TUR)
  • "Шериф" (MDA)

Матчи стыкового этапа пройдут 16 и 23 февраля, а жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" пробился в стыковой раунд Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии еврокубка также пройдет 7 ноября.

Теги:
#Футбол #ФК Днепр-1 #Лига конференций