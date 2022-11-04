"Днепр-1" узнает соперника в стыковом раунде: где и когда смотреть жеребьевку Лиги конференций
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Украинский клуб в своем первом евросезоне вышел в евровесну
"Днепр-1" после поражения от АЗ "Алкмаар" (1:2) в 6-м туре группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 оказался в стыковом раунде третьего по силе еврокубка.
Прямая трансляция жеребьевки этой стадии турнира будет доступна на официальном сайте УЕФА. Церемония пройдет в понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне, начало — в 14:00 по центральноевропейскому времени (15:00 по Киеву).
В жеребьевке принимают участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Команды из ЛК являются "сеяными", а из ЛЕ — "несеяными".
Обладатели вторых мест на групповом этапе (сеяные)
- "Андерлехт" (BEL)
- "Базель" (SUI)
- "Гент" (BEL)
- "Днепр-1" (UKR)
- "Лех" (POL)
- "Партизан" (SRB)
- "Фиорентина" (ITA)
- ЧФР (ROU)
Обладатели третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные)
- АЕК Ларнака (CYP)
- "Брага" (POR)
- "Буде-Глимт" (NOR)
- "Карабах" (AZE)
- "Лацио" (ITA)
- "Лудогорец" (BUL)
- "Трабзонспор" (TUR)
- "Шериф" (MDA)
Матчи стыкового этапа пройдут 16 и 23 февраля, а жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" пробился в стыковой раунд Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии еврокубка также пройдет 7 ноября.