"Дніпро-1" дізнається суперника в стиковому раунді: де і коли дивитися жеребкування Ліги конференцій
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Український клуб у своєму першому євросезоні вийшов у євровесну
"Дніпро-1" після поразки від АЗ "Алкмаар" (1:2) у 6-му турі групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 опинився у стиковому раунді третього за силою єврокубка.
Пряма трансляція жеребкування цієї стадії турніру буде доступна на офіційному сайті УЄФА. Церемонія пройде в понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні, початок — о 14:00 за центральноєвропейським часом (15:00 за Києвом).
У жеребкуванні беруть участь 16 команд: вісім володарів других місць на груповому етапі Ліги конференцій та вісім володарів третіх місць на груповому етапі Ліги Європи УЄФА. Команди з ЛК є "сіяними", а з ЛЄ — "несіяними".
Сіяні:
- "Андерлехт" (BEL)
- "Базель" (SUI)
- "Гент" (BEL)
- "Дніпро-1" (UKR)
- "Лех" (POL)
- "Партизан" (SRB)
- "Фіорентина" (ITA)
- ЧФР (ROU)
Несіяні:
- АЕК Ларнака (CYP)
- "Брага" (POR)
- "Буде-Глімт" (NOR)
- "Карабах" (AZE)
- "Лаціо" (ITA)
- "Лудогорець" (BUL)
- "Трабзонспор" (TUR)
- "Шериф" (MDA)
Матчі стикового етапу пройдуть 16 та 23 лютого, а жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" пробився до стикового раунду Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії єврокубка також пройде 7 листопада.