"Дніпро-1" дізнається суперника в стиковому раунді: де і коли дивитися жеребкування Ліги конференцій

Український клуб у своєму першому євросезоні вийшов у євровесну

"Дніпро-1" після поразки від АЗ "Алкмаар" (1:2) у 6-му турі групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 опинився у стиковому раунді третього за силою єврокубка.

Пряма трансляція жеребкування цієї стадії турніру буде доступна на офіційному сайті УЄФА. Церемонія пройде в понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні, початок — о 14:00 за центральноєвропейським часом (15:00 за Києвом).

У жеребкуванні беруть участь 16 команд: вісім володарів других місць на груповому етапі Ліги конференцій та вісім володарів третіх місць на груповому етапі Ліги Європи УЄФА. Команди з ЛК є "сіяними", а з ЛЄ — "несіяними".

Сіяні:

"Андерлехт" (BEL)

"Базель" (SUI)

"Гент" (BEL)

"Дніпро-1" (UKR)

"Лех" (POL)

"Партизан" (SRB)

"Фіорентина" (ITA)

ЧФР (ROU)

Несіяні:

АЕК Ларнака (CYP)

"Брага" (POR)

"Буде-Глімт" (NOR)

"Карабах" (AZE)

"Лаціо" (ITA)

"Лудогорець" (BUL)

"Трабзонспор" (TUR)

"Шериф" (MDA)

Матчі стикового етапу пройдуть 16 та 23 лютого, а жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" пробився до стикового раунду Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії єврокубка також пройде 7 листопада.