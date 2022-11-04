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"Дніпро-1" дізнається суперника в стиковому раунді: де і коли дивитися жеребкування Ліги конференцій

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Ліга конференцій Новина оновлена 04 листопада 2022, 21:39
Ліга конференцій. Фото twitter.com/europacnfleague

Український клуб у своєму першому євросезоні вийшов у євровесну

"Дніпро-1" після поразки від АЗ "Алкмаар" (1:2) у 6-му турі групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 опинився у стиковому раунді третього за силою єврокубка.

Пряма трансляція жеребкування цієї стадії турніру буде доступна на офіційному сайті УЄФА. Церемонія пройде в понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні, початок — о 14:00 за центральноєвропейським часом (15:00 за Києвом).

У жеребкуванні беруть участь 16 команд: вісім володарів других місць на груповому етапі Ліги конференцій та вісім володарів третіх місць на груповому етапі Ліги Європи УЄФА. Команди з ЛК є "сіяними", а з ЛЄ — "несіяними".

Сіяні:

  • "Андерлехт" (BEL)
  • "Базель" (SUI)
  • "Гент" (BEL)
  • "Дніпро-1" (UKR)
  • "Лех" (POL)
  • "Партизан" (SRB)
  • "Фіорентина" (ITA)
  • ЧФР (ROU)

Несіяні:

  • АЕК Ларнака (CYP)
  • "Брага" (POR)
  • "Буде-Глімт" (NOR)
  • "Карабах" (AZE)
  • "Лаціо" (ITA)
  • "Лудогорець" (BUL)
  • "Трабзонспор" (TUR)
  • "Шериф" (MDA)

Матчі стикового етапу пройдуть 16 та 23 лютого, а жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" пробився до стикового раунду Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії єврокубка також пройде 7 листопада.

Теги:
#Футбол #ФК Дніпро-1 #Ліга конференцій