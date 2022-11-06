Ліга конференцій: онлайн-трансляція жеребкування стикового раунду

Український клуб зіграє на цій стадії єврокубка уперше

У понеділок, 7 листопада, "Дніпро-1", який вперше у своїй історії вийшов у євровесну, дізнається ім’я суперника по першому раунду плей-офф Ліги конференцій (ЛК) сезону 2022/23.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування стикового раунду ЛК, початок церемонії — о 15:00 за київським часом.

Учасники стикового раунду

На поточній стадії турніру 8 команд, які посіли друге місце на груповому етапі ЛК (сіяні), зіграють із 8 колективами, які стали третіми на груповому етапі Ліги Європи (несіяні).

Сіяні:

"Андерлехт" (BEL)

"Базель" (SUI)

"Гент" (BEL)

"Дніпро-1" (UKR)

"Лех" (POL)

"Партизан" (SRB)

"Фіорентина" (ITA)

ЧФР (ROU)

Несіяні:

АЕК Ларнаку (CYP)

"Брага" (POR)

"Буде-Глімт" (NOR)

"Карабах" (AZE)

"Лаціо" (ITA)

"Лудогорець" (BUL)

"Трабзонспор" (TUR)

"Шериф" (MDA)

Регламент

Команди проведуть по 2 матчі (1 вдома, 1 на виїзді), сіяні гру-відповідь зіграють удома. Представники однієї національної асоціації у стикових матчах зустрітися один з одним не можуть. Ігри відбудуться 16 та 23 лютого.

Що далі?

Переможці стикового раунду зіграють у 1/8 фіналу, куди вже відібралися переможці групового раунду Ліги конференцій. Жеребкування другого раунду плей-офф ЛК відбудеться 24 лютого. Команди, які програють у стиковому раунді, попрощаються з єврокубками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути жеребкування стикового раунду Ліги конференцій у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" зіграє у стиковому раунді Ліги Європи. Жеребкування цього єврокубка також пройде 7 листопада.