Ліга конференцій: онлайн-трансляція жеребкування стикового раунду
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Український клуб зіграє на цій стадії єврокубка уперше
У понеділок, 7 листопада, "Дніпро-1", який вперше у своїй історії вийшов у євровесну, дізнається ім’я суперника по першому раунду плей-офф Ліги конференцій (ЛК) сезону 2022/23.
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування стикового раунду ЛК, початок церемонії — о 15:00 за київським часом.
Учасники стикового раунду
На поточній стадії турніру 8 команд, які посіли друге місце на груповому етапі ЛК (сіяні), зіграють із 8 колективами, які стали третіми на груповому етапі Ліги Європи (несіяні).
Сіяні:
- "Андерлехт" (BEL)
- "Базель" (SUI)
- "Гент" (BEL)
- "Дніпро-1" (UKR)
- "Лех" (POL)
- "Партизан" (SRB)
- "Фіорентина" (ITA)
- ЧФР (ROU)
Несіяні:
- АЕК Ларнаку (CYP)
- "Брага" (POR)
- "Буде-Глімт" (NOR)
- "Карабах" (AZE)
- "Лаціо" (ITA)
- "Лудогорець" (BUL)
- "Трабзонспор" (TUR)
- "Шериф" (MDA)
Регламент
Команди проведуть по 2 матчі (1 вдома, 1 на виїзді), сіяні гру-відповідь зіграють удома. Представники однієї національної асоціації у стикових матчах зустрітися один з одним не можуть. Ігри відбудуться 16 та 23 лютого.
Що далі?
Переможці стикового раунду зіграють у 1/8 фіналу, куди вже відібралися переможці групового раунду Ліги конференцій. Жеребкування другого раунду плей-офф ЛК відбудеться 24 лютого. Команди, які програють у стиковому раунді, попрощаються з єврокубками.
Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути жеребкування стикового раунду Ліги конференцій у прямому ефірі в Україні.
Нагадаємо, "Шахтар" зіграє у стиковому раунді Ліги Європи. Жеребкування цього єврокубка також пройде 7 листопада.