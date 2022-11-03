"Дніпро-1" вийшов на команду Ліги Європи у плей-офф Ліги конференцій
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Український клуб посів друге місце у своїй групі
У Лізі конференцій "АЗ Алкмаар" та "Дніпро-1" розіграли перше місце у групі. Обидва клуби заздалегідь гарантували собі вихід у плей-офф, але щоб потрапити на слабшого суперника українцям потрібно було в гостях перемагати.
Матч розпочався зі швидкого голу нідерландського клубу. Вже на 8-й хвилині після навісу відзначився Одгор.
Проте наша команда зуміла відігратися перед перервою. Це Довбик зіграв на випередження та відправив м’яч у сітку.
На початку другого тайму господарі знову могли виходити вперед, але Павлідіс не влучив у порожні ворота. А потім уже чудово зіграв голкіпер "Дніпра-1". Тим не менш, голландцям таки вдалося вирвати перемогу наприкінці зустрічі. На 87-й хвилині відзначився Павлідіс.
Відеоогляд зустрічі:
Поразка — 1:2, яка відправляє "Дніпро-1" у стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги конференцій.
7 листопада український клуб дізнається про свого суперника, це буде один із клубів, який займе третє місце в групі Ліги Європи.
Нагадаємо, що ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи "Динамо" — "Фенербахче".