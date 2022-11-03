"Дніпро-1" вийшов на команду Ліги Європи у плей-офф Ліги конференцій

Український клуб посів друге місце у своїй групі

У Лізі конференцій "АЗ Алкмаар" та "Дніпро-1" розіграли перше місце у групі. Обидва клуби заздалегідь гарантували собі вихід у плей-офф, але щоб потрапити на слабшого суперника українцям потрібно було в гостях перемагати.

Матч розпочався зі швидкого голу нідерландського клубу. Вже на 8-й хвилині після навісу відзначився Одгор.

Проте наша команда зуміла відігратися перед перервою. Це Довбик зіграв на випередження та відправив м’яч у сітку.

На початку другого тайму господарі знову могли виходити вперед, але Павлідіс не влучив у порожні ворота. А потім уже чудово зіграв голкіпер "Дніпра-1". Тим не менш, голландцям таки вдалося вирвати перемогу наприкінці зустрічі. На 87-й хвилині відзначився Павлідіс.

Відеоогляд зустрічі:

Поразка — 1:2, яка відправляє "Дніпро-1" у стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

7 листопада український клуб дізнається про свого суперника, це буде один із клубів, який займе третє місце в групі Ліги Європи.

Нагадаємо, що ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи "Динамо" — "Фенербахче".