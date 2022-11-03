"Днепр-1" вышел на команду Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций

Украинский клуб занял второе место в своей группе

В Лиге конференций "АЗ Алкмаар" и "Днепр-1" разыграли первое место в группе. Оба клуба заранее гарантировали себе выход в плей-офф, но чтобы попасть на более слабого соперника украинцам нужно было в гостях побеждать.

Матч начался с быстрого гола нидерландского клуба. Уже на 8-й минуте после навеса отличился Одгор.

Однако наша команда сумела отыграться перед перерывом. Это Довбик сыграл на опережение и отправил мяч в сетку.

В начале второго тайма хозяева снова могли выходить вперед, но Павлидис не попал в пустые ворота. А потом уже здорово сыграл голкипер "Днепра-1". Тем не менее, голландцам таки удалось вырвать победу в самой концовке встречи. На 87-й минуте отличился Павлидис.

Поражение — 1:2, которое отправляет "Днепр-1" в стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

7 ноября украинский клуб узнает своего соперника, это будет один из клубов, который займет третье место в группе Лиги Европы.

Напомним, что мы ведем онлайн-трансляцию матча Лиги Европы "Динамо" — "Фенербахче".