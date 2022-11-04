"Шахтар" проти "Манчестер Юнайтед"? Де і коли дивитися жеребкування Ліги Європи
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Донеччани пробилися до євровесни, де зіграють у стиковому раунді другого за силою єврокубка
Донецький "Шахтар", програвши "Лейпцигу" (0:4) в останньому турі Ліги чемпіонів, пробився до плей-офф Ліги Європи.
Жеребкування стикового раунду ЛЄ відбудеться у понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні. Подивитися її можна на офіційному сайті УЄФА, початок церемонії — о 13:00 за центральноєвропейським часом (14:00 за Києвом).
На цій стадії турніру вісім володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи зустрінуться із вісьмома володарями третіх місць на груповому етапі Ліги чемпіонів. Представники ЛЄ будуть "сіяними", а ЛЧ — "несіяними". Переможці стикових матчів приєднаються до переможців груп Ліги Європи у 1/8 фіналу.
Сіяні
- "Манчестер Юнайтед" (ENG)
- "Мідтьюлланн" (DEN)
- "Монако" (FRA)
- "Нант" (FRA)
- ПСВ (NED)
- "Рома" (ITA)
- "Ренн" (FRA)
- "Уніон" (GER)
Несіяні
- "Аякс" (NED)
- "Баєр" (GER)
- "Барселона" (ESP)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Севілья" (ESP)
- "Спортінг" (POR)
- "Шахтар" (UKR)
- "Ювентус" (ITA)
На цій стадії турніру представники однієї національної асоціації не можуть зустрітись один з одним. Сіяні команди гру-відповідь проведуть вдома. Матчі стикового раунду відбудуться 16 та 23 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого.
Раніше "Телеграф" розповідав про найголовнішу вболівальницю "Шахтаря", яка емоційно сприйняла поразку "Гірників" з "Лейпцигом".
Нагадаємо, через провали українських клубів на євроарені Україна різко провалилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.