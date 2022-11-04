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"Шахтар" проти "Манчестер Юнайтед"? Де і коли дивитися жеребкування Ліги Європи

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Трофей Ліги Європи Новина оновлена 04 листопада 2022, 20:37
Трофей Ліги Європи. Фото ru.uefa.com

Донеччани пробилися до євровесни, де зіграють у стиковому раунді другого за силою єврокубка

Донецький "Шахтар", програвши "Лейпцигу" (0:4) в останньому турі Ліги чемпіонів, пробився до плей-офф Ліги Європи.

Жеребкування стикового раунду ЛЄ відбудеться у понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні. Подивитися її можна на офіційному сайті УЄФА, початок церемонії — о 13:00 за центральноєвропейським часом (14:00 за Києвом).

На цій стадії турніру вісім володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи зустрінуться із вісьмома володарями третіх місць на груповому етапі Ліги чемпіонів. Представники ЛЄ будуть "сіяними", а ЛЧ — "несіяними". Переможці стикових матчів приєднаються до переможців груп Ліги Європи у 1/8 фіналу.

Сіяні

  • "Манчестер Юнайтед" (ENG)
  • "Мідтьюлланн" (DEN)
  • "Монако" (FRA)
  • "Нант" (FRA)
  • ПСВ (NED)
  • "Рома" (ITA)
  • "Ренн" (FRA)
  • "Уніон" (GER)

Несіяні

  • "Аякс" (NED)
  • "Баєр" (GER)
  • "Барселона" (ESP)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Севілья" (ESP)
  • "Спортінг" (POR)
  • "Шахтар" (UKR)
  • "Ювентус" (ITA)

На цій стадії турніру представники однієї національної асоціації не можуть зустрітись один з одним. Сіяні команди гру-відповідь проведуть вдома. Матчі стикового раунду відбудуться 16 та 23 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого.

Раніше "Телеграф" розповідав про найголовнішу вболівальницю "Шахтаря", яка емоційно сприйняла поразку "Гірників" з "Лейпцигом".

Нагадаємо, через провали українських клубів на євроарені Україна різко провалилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга Європи