"Шахтар" проти "Манчестер Юнайтед"? Де і коли дивитися жеребкування Ліги Європи

Донеччани пробилися до євровесни, де зіграють у стиковому раунді другого за силою єврокубка

Донецький "Шахтар", програвши "Лейпцигу" (0:4) в останньому турі Ліги чемпіонів, пробився до плей-офф Ліги Європи.

Жеребкування стикового раунду ЛЄ відбудеться у понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні. Подивитися її можна на офіційному сайті УЄФА, початок церемонії — о 13:00 за центральноєвропейським часом (14:00 за Києвом).

На цій стадії турніру вісім володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи зустрінуться із вісьмома володарями третіх місць на груповому етапі Ліги чемпіонів. Представники ЛЄ будуть "сіяними", а ЛЧ — "несіяними". Переможці стикових матчів приєднаються до переможців груп Ліги Європи у 1/8 фіналу.

Сіяні

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Мідтьюлланн" (DEN)

"Монако" (FRA)

"Нант" (FRA)

ПСВ (NED)

"Рома" (ITA)

"Ренн" (FRA)

"Уніон" (GER)

Несіяні

"Аякс" (NED)

"Баєр" (GER)

"Барселона" (ESP)

"Зальцбург" (AUT)

"Севілья" (ESP)

"Спортінг" (POR)

"Шахтар" (UKR)

"Ювентус" (ITA)

На цій стадії турніру представники однієї національної асоціації не можуть зустрітись один з одним. Сіяні команди гру-відповідь проведуть вдома. Матчі стикового раунду відбудуться 16 та 23 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого.

Раніше "Телеграф" розповідав про найголовнішу вболівальницю "Шахтаря", яка емоційно сприйняла поразку "Гірників" з "Лейпцигом".

Нагадаємо, через провали українських клубів на євроарені Україна різко провалилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.