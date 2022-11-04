Україна різко впала у таблиці коефіцієнтів УЄФА
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Наша країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів
Повним фіаском українських клубів завершився шостий тур єврокубків. Вони не поклали до рейтингової скарбнички жодного очка.
- "Шахтар" із тріском програв "Лейпцигу" в Лізі чемпіонів.
- "Динамо" без варіантів поступилося "Фенербахче" у Лізі Європи.
- А "Дніпро-1" втратив нічию з "АЗ Алкмар" на останніх хвилинах матчу Ліги конференцій.
Таким чином, після групового етапу Україна опустилася на 16 місце. Зазначимо, що з 16-ї позиції країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.
Наприклад, 15-е місце: ЛЧ – 2, ЛЄ – 1, ЛК – 2; 16-е місце: ЛЧ — 1, ЛЄ — 0, ЛК — 3.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА на 4 листопада:
Треба сказати, що осіння частина єврокубоків завершена. У нас залишилося лише дві з п’яти команд: "Шахтар" перейшов до Ліги Європи; "Дніпро-1" грає у Лізі конференцій.
Ось скільки очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА заробили українські команди цього сезону: "Шахтар" — 9, "Дніпро-1" — 8, "Динамо" — 4,5, "Ворскла" — 1, "Зоря" — 1.