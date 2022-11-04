Україна різко впала у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Наша країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів

Повним фіаском українських клубів завершився шостий тур єврокубків. Вони не поклали до рейтингової скарбнички жодного очка.

Таким чином, після групового етапу Україна опустилася на 16 місце. Зазначимо, що з 16-ї позиції країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Наприклад, 15-е місце: ЛЧ – 2, ЛЄ – 1, ЛК – 2; 16-е місце: ЛЧ — 1, ЛЄ — 0, ЛК — 3.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА на 4 листопада:

Треба сказати, що осіння частина єврокубоків завершена. У нас залишилося лише дві з п’яти команд: "Шахтар" перейшов до Ліги Європи; "Дніпро-1" грає у Лізі конференцій.

Ось скільки очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА заробили українські команди цього сезону: "Шахтар" — 9, "Дніпро-1" — 8, "Динамо" — 4,5, "Ворскла" — 1, "Зоря" — 1.