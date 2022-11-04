Украина резко упала в таблице коэффициентов УЕФА

Наша страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов

Полным фиаском украинских клубов завершился шестой тур еврокубков. Они не положили в рейтинговую копилку ни одного очка.

Таким образом, после группового этапа Украина опустилась на 16-е место. Отметим, что с 16-й позиции страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Например, 15-е место: ЛЧ — 2, ЛЕ — 1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.

Таблица коэффициентов УЕФА на 4 ноября:

Надо сказать, что осенняя часть еврокубоков завершена. У нас остались лишь две из пяти команд: "Шахтер" перешел в Лигу Европы; "Днепр-1" играет в Лиге конференций.

Вот сколько очков в таблицу коэффициентов УЕФА заработали украинские команды в этом сезоне: "Шахтер" — 9, "Днепр-1" — 8, "Динамо" — 4,5, "Ворскла" — 1, "Заря" — 1.