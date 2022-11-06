Хто дістанеться "Шахтарю"? Онлайн-трансляція жеребкування Ліги Європи

"Гірникам" може дістатися у суперники дуже сильний колектив

Донецький "Шахтар" після вильоту з Ліги чемпіонів у стиковий раунд Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 найближчим часом дізнається суперника у першому раунді плей-офф.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування стикового раунду ЛЄ, яке відбудеться у понеділок, 7 листопада, початок церемонії — о 14:00 за київським часом.

Учасники

У стиковому раунді Ліги Європи зіграють 16 клубів: 8 команд, які посіли другі місця на груповому етапі ЛЄ (сіяні) та 8 клубів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів (несіяні).

Сіяні

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Мідтьюлланн" (DEN)

"Монако" (FRA)

"Нант" (FRA)

ПСВ (NED)

"Рома" (ITA)

"Ренн" (FRA)

"Уніон" (GER)

Несіяні

"Аякс" (NED)

"Баєр" (GER)

"Барселона" (ESP)

"Зальцбург" (AUT)

"Севілья" (ESP)

"Спортінг" (POR)

"Шахтар" (UKR)

"Ювентус" (ITA)

Регламент

Під час жеребкування сіяні клуби розподілять по парах з несіяними, причому перші отримають невелику перевагу у вигляді гри-відповіді на домашньому стадіоні. На цій стадії турніру представники однієї національної асоціації зустрітися один з одним не можуть. Перші стикові матчі заплановані на 16 лютого, а матчі-відповіді — на 23 лютого.

Що далі

Переможці цього раунду проб’ються до 1/8 фіналу Ліги Європи, де приєднаються до переможців групового етапу ЛЄ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 24 лютого. Ті, хто програють, попрощаються з єврокубками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися жеребкування стикового раунду Ліги Європи в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" в цьому році заробив у єврокубках набагато більше, ніж київське "Динамо".