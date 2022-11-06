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Хто дістанеться "Шахтарю"? Онлайн-трансляція жеребкування Ліги Європи

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
"Шахтар" зіграє у стиковому раунді Ліги Європи Новина оновлена 06 листопада 2022, 08:29
"Шахтар" зіграє у стиковому раунді Ліги Європи. Фото ФК Шахтар

"Гірникам" може дістатися у суперники дуже сильний колектив

Донецький "Шахтар" після вильоту з Ліги чемпіонів у стиковий раунд Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 найближчим часом дізнається суперника у першому раунді плей-офф.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування стикового раунду ЛЄ, яке відбудеться у понеділок, 7 листопада, початок церемонії — о 14:00 за київським часом.

Учасники

У стиковому раунді Ліги Європи зіграють 16 клубів: 8 команд, які посіли другі місця на груповому етапі ЛЄ (сіяні) та 8 клубів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів (несіяні).

Сіяні

  • "Манчестер Юнайтед" (ENG)
  • "Мідтьюлланн" (DEN)
  • "Монако" (FRA)
  • "Нант" (FRA)
  • ПСВ (NED)
  • "Рома" (ITA)
  • "Ренн" (FRA)
  • "Уніон" (GER)

Несіяні

  • "Аякс" (NED)
  • "Баєр" (GER)
  • "Барселона" (ESP)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Севілья" (ESP)
  • "Спортінг" (POR)
  • "Шахтар" (UKR)
  • "Ювентус" (ITA)

Регламент

Під час жеребкування сіяні клуби розподілять по парах з несіяними, причому перші отримають невелику перевагу у вигляді гри-відповіді на домашньому стадіоні. На цій стадії турніру представники однієї національної асоціації зустрітися один з одним не можуть. Перші стикові матчі заплановані на 16 лютого, а матчі-відповіді — на 23 лютого.

Що далі

Переможці цього раунду проб’ються до 1/8 фіналу Ліги Європи, де приєднаються до переможців групового етапу ЛЄ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 24 лютого. Ті, хто програють, попрощаються з єврокубками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися жеребкування стикового раунду Ліги Європи в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" в цьому році заробив у єврокубках набагато більше, ніж київське "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга Європи