Співаючий український футболіст забив феноменальний гол (відео)

Гравець не лише потужно виконує гімн України, а й забиває шедеври

У суботу, 5 листопада, "Зоря" у рамках центрального матчу 11-го туру чемпіонату України сезону 2022/23 приймала "Металіст".

Зустріч відбулася у Києві на стадіоні імені Лобановського та завершилася мінімальною перемогою "господарів" з рахунком 3:2, передає офіційний сайт УПЛ.

Футболіст "Металіста" Сергій Панасенко забив гол-красень у цьому матчі. На 74-й хвилині зустрічі українському півзахиснику вдався чудовий дальній удар. Проте це взяття воріт не допомогло харків’янам взяти очки у цій зустрічі. Додамо, Панасенко прославився тим, що емоційно співає гімн України перед матчами УПЛ. Раніше гравець виступав за "Верес".

Відеоогляд матчу "Зоря" — "Металіст":

Повне відео матчу "Зоря" — "Металіст":

Як Панасенко співав гімн України:

Раніше повідомлялося, що матч чемпіонату України "Рух" — "Кривбас" перенесли через перебої зі світлом.

Нагадаємо, лідер чемпіонату України "Дніпро-1" не зумів виграти свою групу в Лізі конференцій, а тому зіграє у стиковому раунді ЛК. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться вже 7 листопада.