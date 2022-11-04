Матч чемпіонату України перенесли через перебої зі світлом

Поєдинок "Рух" — "Кривбас" пройде у Львові

Дирекція української Прем’єр-ліги змінила час початку матчу 11-го туру чемпіонату країни між львівським "Рухом" та криворізьким "Кривбасом". Поєдинок відбудеться у неділю, 6 листопада, на "Арені Львів".

Враховуючи напружену ситуацію в системі енергопостачання України, спричинену ракетними ударами росії та необхідність обмеження споживання електроенергії у пікові періоди навантаження, дирекція УПЛ ухвалила визначити 15:00 початком матчу "Рух" – "Кривбас", повідомляє офіційний сайт львівської команди.

За попереднім розкладом, поєдинок мав розпочинатися о 17:00. Тепер стартовий свисток прозвучить на дві години раніше.

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.