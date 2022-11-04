Матч чемпионата Украины перенесли из-за перебоев со светом
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Поединок "Рух" — "Кривбасс" пройдет во Львове
Дирекция украинской Премьер-лиги изменила время начала матча 11-го тура чемпионата страны между львовским "Рухом" и криворожским "Кривбассом". Поединок состоится состоится в воскресенье, 6 ноября, на "Арене Львов".
Учитывая напряженную ситуацию в системе энергоснабжения Украины, вызванную ракетными ударами россии и необходимость ограничения потребления электроэнергии в пиковые периоды нагрузки, дирекция УПЛ постановила определить 15:00 началом матча "Рух" – "Кривбасс", сообщает официальный сайт львовской команды.
По предварительному расписанию, поединок должен был начинаться в 17:00. Теперь стартовый свисток прозвучит на два часа раньше.
Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.