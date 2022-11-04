Чемпионат Украины по футболу, 11 тур: расписание, трансляции и результаты матчей
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Все поединки тура состоятся по графику
Впервые за долгое время в чемпионате Украины пройдут все матчи в запланированное время. В 11 туре не будет никаких переносов.
Накануне три наших команды катастрофически выступили в еврокубках.
- "Шахтер" с треском проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов.
- "Динамо" без вариантов уступило "Фенербахче" в Лиге Европы.
- А "Днепр-1" упустил ничью с "АЗ Алкмаар" на последних минутах матча Лиги конференций.
А поэтому у них будет повышенная мотивация реабилитироваться в Премьер-лиге.
Расписание и результаты матчей
Пятница, 4 ноября
13:00. "Ворскла" — "Львов"
ТВ: "Сетанта"
Суббота, 5 ноября
13:00. "Заря" — "Металлист"
ТВ: УНИАН
13:00. "Александрия" — "Колос"
ТВ: "Сетанта"
15:00. "Шахтер" — "Ингулец"
ТВ: "Сетанта"
15:00. "Металлист 1925" — "Верес"
ТВ: "Сетанта"
Воскресенье, 6 ноября
13:00. "Днепр-1" — "Минай"
ТВ: УНИАН
15:00. "Черноморец" — "Динамо"
ТВ: "Сетанта"
15:00. "Рух" — "Кривбасс"
ТВ: УНИАН