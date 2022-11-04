Чемпионат Украины по футболу, 11 тур: расписание, трансляции и результаты матчей

Все поединки тура состоятся по графику

Впервые за долгое время в чемпионате Украины пройдут все матчи в запланированное время. В 11 туре не будет никаких переносов.

Накануне три наших команды катастрофически выступили в еврокубках.

А поэтому у них будет повышенная мотивация реабилитироваться в Премьер-лиге.

Расписание и результаты матчей

Пятница, 4 ноября

13:00. "Ворскла" — "Львов"

ТВ: "Сетанта"

Суббота, 5 ноября

13:00. "Заря" — "Металлист"

ТВ: УНИАН

13:00. "Александрия" — "Колос"

ТВ: "Сетанта"

15:00. "Шахтер" — "Ингулец"

ТВ: "Сетанта"

15:00. "Металлист 1925" — "Верес"

ТВ: "Сетанта"

Воскресенье, 6 ноября

13:00. "Днепр-1" — "Минай"

ТВ: УНИАН

15:00. "Черноморец" — "Динамо"

ТВ: "Сетанта"

15:00. "Рух" — "Кривбасс"

ТВ: УНИАН

Турнирная таблица