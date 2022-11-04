Чемпіонат України з футболу, 11 тур: розклад, трансляції та результати матчів

Усі поєдинки туру відбудуться за графіком

Вперше за довгий час у чемпіонаті України пройдуть усі матчі у запланований час. У 11 турі не буде жодних перенесень.

Напередодні три наші команди катастрофічно виступили у єврокубках.

А тому у них буде підвищена мотивація реабілітуватись у Прем’єр-лізі.

Розклад та результати матчів

П’ятниця, 4 листопада

13:00. "Ворскла" — "Львів"

ТБ: "Сетанта"

Субота, 5 листопада

13:00. "Зоря" — "Металіст"

ТБ: УНІАН

13:00. "Олександрія" — "Колос"

ТБ: "Сетанта"

15:00. "Шахтар" — "Інгулець"

ТБ: "Сетанта"

15:00. "Металіст 1925" — "Верес"

ТБ: "Сетанта"

Неділя, 6 листопада

13:00. "Дніпро-1" — "Минай"

ТБ: УНІАН

15:00. "Чорноморець" — "Динамо"

ТБ: "Сетанта"

15:00. "Рух" — "Кривбас"

ТБ: УНІАН

Турнірна таблиця