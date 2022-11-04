Чемпіонат України з футболу, 11 тур: розклад, трансляції та результати матчів
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Усі поєдинки туру відбудуться за графіком
Вперше за довгий час у чемпіонаті України пройдуть усі матчі у запланований час. У 11 турі не буде жодних перенесень.
Напередодні три наші команди катастрофічно виступили у єврокубках.
- "Шахтар" із тріском програв "Лейпцигу" у Лізі чемпіонів.
- "Динамо" без варіантів поступилося "Фенербахче" у Лізі Європи.
- А "Дніпро-1" втратив нічию з "АЗ Алкмар" на останніх хвилинах матчу Ліги конференцій.
А тому у них буде підвищена мотивація реабілітуватись у Прем’єр-лізі.
Розклад та результати матчів
П’ятниця, 4 листопада
13:00. "Ворскла" — "Львів"
ТБ: "Сетанта"
Субота, 5 листопада
13:00. "Зоря" — "Металіст"
ТБ: УНІАН
13:00. "Олександрія" — "Колос"
ТБ: "Сетанта"
15:00. "Шахтар" — "Інгулець"
ТБ: "Сетанта"
15:00. "Металіст 1925" — "Верес"
ТБ: "Сетанта"
Неділя, 6 листопада
13:00. "Дніпро-1" — "Минай"
ТБ: УНІАН
15:00. "Чорноморець" — "Динамо"
ТБ: "Сетанта"
15:00. "Рух" — "Кривбас"
ТБ: УНІАН