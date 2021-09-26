"Це відео треба дивитися стоячи": український футболіст показав, як треба співати національний гімн
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Футболіст Сергій Панасенко прославився своїм емоційним виконанням гімну України.
Перед матчем 9-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" — "Верес" традиційно прозвучав гімн України. Півзахисник гостей Сергій Панасенко потужно виконав національний гімн, ставши героєм в мережі.
Про це повідомляє прес-служба рівненського клубу в Instagram.
Перед грою футболісти вишикувалися для того, щоб прослухати гімн України, а Сергій сам взявся виконувати його. Панасенко співав дуже голосно і відразу нагадав італійських футболістів, які також люблять емоційно виконувати гімн перед матчами. В "Вересі" відзначили старання свого футболіста і порівняли його якраз з італійцем.
Відео виконання гімну футболістом "Вереса" є в мережі:
До слова, в мережі також відзначили, що це відео треба дивитися стоячи.
Відзначимо, після такого виконання гімну Панасенко зумів зробити асист, правда, це не допомогло його команді уникнути розгромної поразки від "Гірників" з рахунком 4:1. Після цієї невдачі рівненський колектив c 11 очками залишився на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ. Лідирує у першості "Динамо" (25 очок).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст "Динамо" несподівано перейшов на рідну мову.
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