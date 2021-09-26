"Это видео надо смотреть стоя": украинский футболист показал, как надо петь национальный гимн

Футболист Сергей Панасенко прославился своим эмоциональным исполнением гимна Украины.

Перед матчем 9-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" — "Верес" традиционно прозвучал гимн Украины. Полузащитник гостей Сергей Панасенко мощно исполнил национальный гимн, став героем в сети.

Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба в Instagram.

Перед игрой футболисты выстроились для того, чтобы прослушать гимн Украины, а Сергей сам принялся исполнять его. Панасенко пел очень громко и сразу напомнил итальянских футболистов, которые также любят эмоционально исполнять гимн перед играми. В "Вересе" отметили старания своего футболиста и сравнили его как раз с итальянцем.

Видео исполнение гимна футболистом "Вереса" доступно в сети:

К слову, в сети также отметили, что это видео надо смотреть стоя.

В сети отметили, как надо исполнять гимн Украины

Отметим, после такого исполнения гимна Панасенко сумел сделать ассист, правда, это не помогло его команде избежать разгромного поражения от "Горняков" со счетом 4:1. После этой неудачи ровенский коллектив c 11 очками остался на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ. Лидирует в первенстве "Динамо" (25 очков).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист "Динамо" неожиданно перешел на родной язык.