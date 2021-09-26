"Это видео надо смотреть стоя": украинский футболист показал, как надо петь национальный гимн
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Футболист Сергей Панасенко прославился своим эмоциональным исполнением гимна Украины.
Перед матчем 9-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" — "Верес" традиционно прозвучал гимн Украины. Полузащитник гостей Сергей Панасенко мощно исполнил национальный гимн, став героем в сети.
Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба в Instagram.
Перед игрой футболисты выстроились для того, чтобы прослушать гимн Украины, а Сергей сам принялся исполнять его. Панасенко пел очень громко и сразу напомнил итальянских футболистов, которые также любят эмоционально исполнять гимн перед играми. В "Вересе" отметили старания своего футболиста и сравнили его как раз с итальянцем.
Видео исполнение гимна футболистом "Вереса" доступно в сети:
К слову, в сети также отметили, что это видео надо смотреть стоя.
Отметим, после такого исполнения гимна Панасенко сумел сделать ассист, правда, это не помогло его команде избежать разгромного поражения от "Горняков" со счетом 4:1. После этой неудачи ровенский коллектив c 11 очками остался на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ. Лидирует в первенстве "Динамо" (25 очков).
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист "Динамо" неожиданно перешел на родной язык.
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