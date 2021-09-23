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Футболіст "Динамо" несподівано перейшов на українську мову (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Караваєв Новина оновлена 23 вересня 2021, 12:23
Олександр Караваєв

Олександр Караваєв приємно здивував.

Захисник "Динамо" і збірної України Олександр Караваєв після матчу за Суперкубок України-2021 з "Шахтарем" (3:0 на користь донеччан) заявив, що буде відповідати на питання українських журналістів на рідній мові.

Про це футболіст розповів в інтерв’ю ТК "Футбол 1".

Караваєв відразу почав відповідати репортерові українською мовою. Олександр зізнався, що "Шахтар" повністю переграв киян за рахунок супермотівації. На його думку, "Динамо" не зуміло виконати тренерську установку на гру. Потім журналіст зазначив, що Олександра добре навчили розмовляти рідною мовою в херсонській школі, де він навчався. На це Караваєв відповів, що в майбутньому має намір відповідати на питання журналістів на тій мові, на якій його запитують.

"Я все життя спілкувався російською мовою, а навчався в українській школі. Я дуже люблю рідну мову і хочу спілкуватися українською", — заявив Караваєв.

Відзначимо, останнім часом українські футболісти намагаються переходити на рідну мову на офіційних заходах. Нещодавно Андрій Пятов на прес-конференції збірної України заявив, що хоче, щоб вся команда розмовляла українською.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Олександр Караваєв
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