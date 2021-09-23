Футболист "Динамо" неожиданно перешел на украинский язык (видео)

Александр Караваев приятно удивил.

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев после матча за Суперкубок Украины-2021 с "Шахтером" (3:0 в пользу дончан) заявил, что будет отвечать на вопросы украинских журналистов на родном языке.

Об этом футболист рассказал в интервью ТК "Футбол 1".

Караваев сходу начал отвечать репортеру на украинском языке. Александр признался, что "Шахтер" полностью переиграл киевлян за счет супермотивации. По его мнению, "Динамо" не сумело выполнить тренерскую установку на игру. Затем журналист отметил, что Александра хорошо научили разговаривать на родном языке в херсонской школе, где он учился. На это Караваев отметил, что в будущем намерен отвечать на вопросы журналистов на том языке, на котором его спрашивают.

"Я всю жизнь общался на русском языке, а учился в украинской школе. Я очень люблю родной язык и хочу общаться по-украински", — заявил Караваев.

Отметим, в последнее время украинские футболисты стараются переходить на украинский язык на официальных мероприятиях. Недавно Андрей Пятов на пресс-конференции сборной Украины заявил, что хочет, чтобы вся команда разговаривала на украинском.