Піке зі сльозами на очах попрощався з футболом (відео)

Легенда футболу повісив бутси на цвях

Іспанський захисник Жерар Піке, як і обіцяв раніше, провів свій останній матч у кар’єрі.

Футболіст відіграв 88 хвилин у матчі чемпіонату Іспанії з "Альмерією" (2:0), після чого був замінений на данця Андреаса Крістенсена, передає пресслужба каталонського клубу в Twitter.

"Барселона" без проблем впоралася із середняком Ла Ліги за допомогою голів Дембеле та де Йонга. А під завісу поєдинку клуб та Ла Ліга віддали шану 35-річному центральному захиснику "Блаугранас" та збірній Іспанії Піке. Жерар під оплески "Камп Ноу" залишив межі поля, а після матчу повернувся на газон, де емоційно попрощався і з "Барселоною", і з футболом.

Не обійшлося без сліз:

Був і коридор пошани:

Жерар навіть встиг політати:

Відеоогляд матчу "Барселона" — "Альмерія":

Піке за свою довгу кар’єру на топрівні виграв чимало трофеїв:

З "Манчестер Юнайтед" переміг у чемпіонаті Англії, Лізі чемпіонів, Кубку Англії та Кубку Ліги.

З "Барселоною" 8 разів став чемпіоном Іспанії, 7 разів – володарем Кубка Іспанії, 6 – Суперкубком країни, тричі виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, а також 3 рази – клубний ЧС.

Зі збірною Іспанії став переможцем ЧС-2010 та Євро-2012.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" пропалила єврокубкову кампанію, не зумівши пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів. До речі, жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 7 листопада. Церемонію можна буде переглянути в Україні.