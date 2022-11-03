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Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: де і коли дивитися жеребкування

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Жеребкування Ліги чемпіонів Новина оновлена 03 листопада 2022, 09:03
Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото twitter.com/ChampionsLeague

У Лізі чемпіонів визначились усі учасники стадії плей-офф

За підсумками 6 турів у головному єврокубку визначились усі 16 щасливчиків, які успішно подолали груповий бар’єр.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться у понеділок, 7 листопада, у Будинку європейського футболу у Ньоні та розпочнеться о 13:00 за київським часом. У прямому ефірі в Україні церемонію можна буде переглянути на офіційному сайті УЄФА.

Переможці груп були розподілені в кошик "Сіяні", а команди, що посіли другі місця, у "Несіяні".

Переможці груп (сіяні)

  • "Баварія" (GER)
  • "Бенфіка" (POR)
  • "Манчестер Сіті" (ENG)
  • "Наполі" (ITA)
  • "Порту" (POR)
  • "Реал" (ESP)
  • "Тоттенгем" (ENG)
  • "Челсі" (ENG)

Команди, що посіли другі місця (несіяні)

  • "Айнтрахт" (GER)
  • "Борусія" Дортмунд (GER)
  • "Брюгге" (BEL)
  • "Інтер" (ITA)
  • "Мілан" (ITA)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Ліверпуль" (ENG)
  • "Парі Сен-Жермен" (FRA)

Під час жеребкування будуть створені пари з сіяних та несіяних клубів, причому у 1/8 фіналу не можуть зіграти представники однієї асоціації та команди, які були в одному квартеті на груповому етапі. Крім того, переможці груп проведуть матчі-відповіді вдома.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" зупинився за крок від потрапляння до плей-офф Ліги чемпіонів. У вирішальній грі "Гірники" поступилися РБ Лейпцигу (0:4). Примітно, що у першому колі донеччани перемогли цю команду з рахунком 4:1.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів #Жеребкування Ліги Чемпіонів