Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: де і коли дивитися жеребкування
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У Лізі чемпіонів визначились усі учасники стадії плей-офф
За підсумками 6 турів у головному єврокубку визначились усі 16 щасливчиків, які успішно подолали груповий бар’єр.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться у понеділок, 7 листопада, у Будинку європейського футболу у Ньоні та розпочнеться о 13:00 за київським часом. У прямому ефірі в Україні церемонію можна буде переглянути на офіційному сайті УЄФА.
Переможці груп були розподілені в кошик "Сіяні", а команди, що посіли другі місця, у "Несіяні".
Переможці груп (сіяні)
- "Баварія" (GER)
- "Бенфіка" (POR)
- "Манчестер Сіті" (ENG)
- "Наполі" (ITA)
- "Порту" (POR)
- "Реал" (ESP)
- "Тоттенгем" (ENG)
- "Челсі" (ENG)
Команди, що посіли другі місця (несіяні)
- "Айнтрахт" (GER)
- "Борусія" Дортмунд (GER)
- "Брюгге" (BEL)
- "Інтер" (ITA)
- "Мілан" (ITA)
- "Лейпциг" (GER)
- "Ліверпуль" (ENG)
- "Парі Сен-Жермен" (FRA)
Під час жеребкування будуть створені пари з сіяних та несіяних клубів, причому у 1/8 фіналу не можуть зіграти представники однієї асоціації та команди, які були в одному квартеті на груповому етапі. Крім того, переможці груп проведуть матчі-відповіді вдома.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" зупинився за крок від потрапляння до плей-офф Ліги чемпіонів. У вирішальній грі "Гірники" поступилися РБ Лейпцигу (0:4). Примітно, що у першому колі донеччани перемогли цю команду з рахунком 4:1.