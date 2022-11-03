Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: де і коли дивитися жеребкування

У Лізі чемпіонів визначились усі учасники стадії плей-офф

За підсумками 6 турів у головному єврокубку визначились усі 16 щасливчиків, які успішно подолали груповий бар’єр.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться у понеділок, 7 листопада, у Будинку європейського футболу у Ньоні та розпочнеться о 13:00 за київським часом. У прямому ефірі в Україні церемонію можна буде переглянути на офіційному сайті УЄФА.

Переможці груп були розподілені в кошик "Сіяні", а команди, що посіли другі місця, у "Несіяні".

Переможці груп (сіяні)

"Баварія" (GER)

"Бенфіка" (POR)

"Манчестер Сіті" (ENG)

"Наполі" (ITA)

"Порту" (POR)

"Реал" (ESP)

"Тоттенгем" (ENG)

"Челсі" (ENG)

Команди, що посіли другі місця (несіяні)

"Айнтрахт" (GER)

"Борусія" Дортмунд (GER)

"Брюгге" (BEL)

"Інтер" (ITA)

"Мілан" (ITA)

"Лейпциг" (GER)

"Ліверпуль" (ENG)

"Парі Сен-Жермен" (FRA)

Під час жеребкування будуть створені пари з сіяних та несіяних клубів, причому у 1/8 фіналу не можуть зіграти представники однієї асоціації та команди, які були в одному квартеті на груповому етапі. Крім того, переможці груп проведуть матчі-відповіді вдома.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" зупинився за крок від потрапляння до плей-офф Ліги чемпіонів. У вирішальній грі "Гірники" поступилися РБ Лейпцигу (0:4). Примітно, що у першому колі донеччани перемогли цю команду з рахунком 4:1.