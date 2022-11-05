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Ліга чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Жеребкування Ліги чемпіонів Новина оновлена 05 листопада 2022, 14:27
Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото twitter.com/ChampionsLeague

Українські клуби не зуміли пробитися до плей-офф головного єврокубку

У Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 завершилася перша частина сезону. На жаль, донецький "Шахтар" в останньому турі групового етапу вилетів до Ліги Європи, а тому жеребкування 1/8 фіналу головного єврокубка пройде без українських команд.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію церемонії, яка відбудеться у понеділок, 7 листопада, у будинку європейського футболу в Ньоні та розпочнеться о 13:00 за київським часом. 16 команд буде розбито на 8 пар з деякими обмеженнями.

На цій стадії турніру переможці груп зустрінуться з командами, які посіли другі місця, причому в 1/8 фіналу не зможуть зустрітися представники однієї асоціації та команди, які були в одному квартеті на груповому етапі. До слова "сіяні" гру-відповідь проведуть вдома.

Переможці груп (сіяні)

  • "Баварія" (GER)
  • "Бенфіка" (POR)
  • "Манчестер Сіті" (ENG)
  • "Наполі" (ITA)
  • "Порту" (POR)
  • "Реал" (ESP)
  • "Тоттенгем" (ENG)
  • "Челсі" (ENG)

Власники других місць (несіяні)

  • "Айнтрахт" (GER)
  • "Борусія" Дортмунд (GER)
  • "Брюгге" (BEL)
  • "Інтер" (ITA)
  • "Мілан" (ITA)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Ліверпуль" (ENG)
  • "Парі Сен-Жермен" (FRA)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися жеребкування ЛЧ у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, гравець "Шахтаря" Михайло Мудрик встановив рекорд швидкості у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів