Ліга чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу

Українські клуби не зуміли пробитися до плей-офф головного єврокубку

У Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 завершилася перша частина сезону. На жаль, донецький "Шахтар" в останньому турі групового етапу вилетів до Ліги Європи, а тому жеребкування 1/8 фіналу головного єврокубка пройде без українських команд.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію церемонії, яка відбудеться у понеділок, 7 листопада, у будинку європейського футболу в Ньоні та розпочнеться о 13:00 за київським часом. 16 команд буде розбито на 8 пар з деякими обмеженнями.

На цій стадії турніру переможці груп зустрінуться з командами, які посіли другі місця, причому в 1/8 фіналу не зможуть зустрітися представники однієї асоціації та команди, які були в одному квартеті на груповому етапі. До слова "сіяні" гру-відповідь проведуть вдома.

Переможці груп (сіяні)

"Баварія" (GER)

"Бенфіка" (POR)

"Манчестер Сіті" (ENG)

"Наполі" (ITA)

"Порту" (POR)

"Реал" (ESP)

"Тоттенгем" (ENG)

"Челсі" (ENG)

Власники других місць (несіяні)

"Айнтрахт" (GER)

"Борусія" Дортмунд (GER)

"Брюгге" (BEL)

"Інтер" (ITA)

"Мілан" (ITA)

"Лейпциг" (GER)

"Ліверпуль" (ENG)

"Парі Сен-Жермен" (FRA)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися жеребкування ЛЧ у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, гравець "Шахтаря" Михайло Мудрик встановив рекорд швидкості у поточному розіграші Ліги чемпіонів.