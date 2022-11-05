Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребеьвки 1/8 финала
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Украинские клубы не сумели пробиться в плей-офф главного еврокубка
В Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23 завершилась первая часть сезона. К сожалению, донецкий "Шахтер" в последнем туре группового этапа вылетел в Лигу Европы, а потому жеребьевка 1/8 финала главного еврокубка пройдет без украинских команд.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии, которая состоится в понедельник, 7 ноября, в доме европейского футбола в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени. 16 команд будут разбиты на 8 пар с некоторыми ограничениями.
На этой стадии турнира победители групп встретятся с командами, занявшими вторые места, при чем в 1/8 финала не смогут встретиться представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. К слову "сеяные" ответную игру проведут дома.
Победители групп (сеяные)
- "Бавария" (GER)
- "Бенфика" (POR)
- "Манчестер Сити" (ENG)
- "Наполи" (ITA)
- "Порту" (POR)
- "Реал" (ESP)
- "Тоттенхэм" (ENG)
- "Челси" (ENG)
Обладатели вторых мест (несеяные)
- "Айнтрахт" (GER)
- "Боруссия" Дортмунд (GER)
- "Брюгге" (BEL)
- "Интер" (ITA)
- "Милан" (ITA)
- "Лейпциг" (GER)
- "Ливерпуль" (ENG)
- "Пари Сен-Жермен" (FRA)
Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку ЛЧ в прямом эфире в Украине.
Напомним, игрок "Шахтера" Михаил Мудрик установил рекорд скорости в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.