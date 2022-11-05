Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребеьвки 1/8 финала

Украинские клубы не сумели пробиться в плей-офф главного еврокубка

В Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23 завершилась первая часть сезона. К сожалению, донецкий "Шахтер" в последнем туре группового этапа вылетел в Лигу Европы, а потому жеребьевка 1/8 финала главного еврокубка пройдет без украинских команд.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии, которая состоится в понедельник, 7 ноября, в доме европейского футбола в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени. 16 команд будут разбиты на 8 пар с некоторыми ограничениями.

На этой стадии турнира победители групп встретятся с командами, занявшими вторые места, при чем в 1/8 финала не смогут встретиться представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. К слову "сеяные" ответную игру проведут дома.

Победители групп (сеяные)

"Бавария" (GER)

"Бенфика" (POR)

"Манчестер Сити" (ENG)

"Наполи" (ITA)

"Порту" (POR)

"Реал" (ESP)

"Тоттенхэм" (ENG)

"Челси" (ENG)

Обладатели вторых мест (несеяные)

"Айнтрахт" (GER)

"Боруссия" Дортмунд (GER)

"Брюгге" (BEL)

"Интер" (ITA)

"Милан" (ITA)

"Лейпциг" (GER)

"Ливерпуль" (ENG)

"Пари Сен-Жермен" (FRA)

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку ЛЧ в прямом эфире в Украине.

Напомним, игрок "Шахтера" Михаил Мудрик установил рекорд скорости в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.