Укр

Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребеьвки 1/8 финала

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Жеребьевка Лиги чемпионов Новость обновлена 05 ноября 2022, 14:27
Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото twitter.com/ChampionsLeague

Украинские клубы не сумели пробиться в плей-офф главного еврокубка

В Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23 завершилась первая часть сезона. К сожалению, донецкий "Шахтер" в последнем туре группового этапа вылетел в Лигу Европы, а потому жеребьевка 1/8 финала главного еврокубка пройдет без украинских команд.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии, которая состоится в понедельник, 7 ноября, в доме европейского футбола в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени. 16 команд будут разбиты на 8 пар с некоторыми ограничениями.

На этой стадии турнира победители групп встретятся с командами, занявшими вторые места, при чем в 1/8 финала не смогут встретиться представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. К слову "сеяные" ответную игру проведут дома.

Победители групп (сеяные)

  • "Бавария" (GER)
  • "Бенфика" (POR)
  • "Манчестер Сити" (ENG)
  • "Наполи" (ITA)
  • "Порту" (POR)
  • "Реал" (ESP)
  • "Тоттенхэм" (ENG)
  • "Челси" (ENG)

Обладатели вторых мест (несеяные)

  • "Айнтрахт" (GER)
  • "Боруссия" Дортмунд (GER)
  • "Брюгге" (BEL)
  • "Интер" (ITA)
  • "Милан" (ITA)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Ливерпуль" (ENG)
  • "Пари Сен-Жермен" (FRA)

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку ЛЧ в прямом эфире в Украине.

Напомним, игрок "Шахтера" Михаил Мудрик установил рекорд скорости в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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#Футбол #Лига Чемпионов