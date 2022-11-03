36,6 - это не температура: Мудрик установил невероятное достижение в Лиге чемпионов

Украинец возглавил рейтинг самых быстрых игроков турнира

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик стал рекордсменом группового этапа Лиги чемпионов. И это, несмотря на то, что "Шахтер" в последем туре уступил "Лейпцигу".

21-летний Мудрик в матче пятого тура против "Селтика" развил скорость до 36,6 км/ч, что позволило ему возглавить рейтинг самых быстрых игроков этого сезона Лиги чемпионов. Аналогичный результат показал Усман Дембеле из "Барселоны".

Тройку самых быстрых футболистов ЛЧ замыкает игрок "Милана" Рафаэль Леау, который разогнался до 36,5 км/ч.

Ранее мы давали список команд, которые прошли в плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала состоится 7 ноября.

Напомним, что УЕФА запускает новый турнир для национальных сборных. Он станет частью квалификации на чемпионат Европы и Олимпийские игры.