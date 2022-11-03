36,6 – це не температура: Мудрик встановив неймовірне досягнення у Лізі чемпіонів

Українець очолив рейтинг найшвидших гравців турніру

Півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик став рекордсменом групового етапу Ліги чемпіонів. І це, незважаючи на те, що "Шахтар" у останньому турі поступився "Лейпцигу".

21-річний Мудрик у матчі п’ятого туру проти "Селтіка" розвинув швидкість до 36,6 км/год, що дозволило йому очолити рейтинг найшвидших гравців цього сезону Ліги чемпіонів. Аналогічний результат показав Усман Дембеле із "Барселони".

Трійку найшвидших футболістів ЛЧ замикає гравець "Мілана" Рафаель Леау, який розігнався до 36,5 км/год.

Раніше ми давали список команд, які пройшли у плей-офф Ліги чемпіонів. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

Нагадаємо, що УЄФА запускає новий турнір для національних збірних. Він стане частиною кваліфікації на чемпіонат Європи та Олімпійські ігри.