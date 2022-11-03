Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку

В Лиге чемпионов определились все участники стадии плей-офф

По итогам 6 туров в главном еврокубке определились все 16 счастливчиков, которые успешно преодолели групповой барьер.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоится в понедельник, 7 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине церемонию можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Победители групп были распределены в корзину "Сеяные", а команды, занявшие вторые места, в "Несеяные".

Победители групп (сеяные)

"Бавария" (GER)

"Бенфика" (POR)

"Манчестер Сити" (ENG)

"Наполи" (ITA)

"Порту" (POR)

"Реал" (ESP)

"Тоттенхэм" (ENG)

"Челси" (ENG)

Обладатели вторых мест (несеяные)

"Айнтрахт" (GER)

"Боруссия" Дортмунд (GER)

"Брюгге" (BEL)

"Интер" (ITA)

"Милан" (ITA)

"Лейпциг" (GER)

"Ливерпуль" (ENG)

"Пари Сен-Жермен" (FRA)

Во время жеребьевки будут образованы пары из сеяных и несеяных клубов, при чем в 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. Кроме того, победители групп проведут ответные матчи дома.

Напомним, донецкий "Шахтер" остановился в шаге от попадания в плей-офф Лиги чемпионов. В решающей игре "Горняки" уступили РБ Лейпцигу (0:4). Примечательно, что в первом круге дончане победили эту команду со счетом 4:1.