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Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Жеребьевка Лиги чемпионов Новость обновлена 03 ноября 2022, 09:03
Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото twitter.com/ChampionsLeague

В Лиге чемпионов определились все участники стадии плей-офф

По итогам 6 туров в главном еврокубке определились все 16 счастливчиков, которые успешно преодолели групповой барьер.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоится в понедельник, 7 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине церемонию можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Победители групп были распределены в корзину "Сеяные", а команды, занявшие вторые места, в "Несеяные".

Победители групп (сеяные)

  • "Бавария" (GER)
  • "Бенфика" (POR)
  • "Манчестер Сити" (ENG)
  • "Наполи" (ITA)
  • "Порту" (POR)
  • "Реал" (ESP)
  • "Тоттенхэм" (ENG)
  • "Челси" (ENG)

Обладатели вторых мест (несеяные)

  • "Айнтрахт" (GER)
  • "Боруссия" Дортмунд (GER)
  • "Брюгге" (BEL)
  • "Интер" (ITA)
  • "Милан" (ITA)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Ливерпуль" (ENG)
  • "Пари Сен-Жермен" (FRA)

Во время жеребьевки будут образованы пары из сеяных и несеяных клубов, при чем в 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. Кроме того, победители групп проведут ответные матчи дома.

Напомним, донецкий "Шахтер" остановился в шаге от попадания в плей-офф Лиги чемпионов. В решающей игре "Горняки" уступили РБ Лейпцигу (0:4). Примечательно, что в первом круге дончане победили эту команду со счетом 4:1.

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#Футбол #Лига Чемпионов #Жеребьевка Лиги Чемпионов