Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку
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В Лиге чемпионов определились все участники стадии плей-офф
По итогам 6 туров в главном еврокубке определились все 16 счастливчиков, которые успешно преодолели групповой барьер.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоится в понедельник, 7 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине церемонию можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА.
Победители групп были распределены в корзину "Сеяные", а команды, занявшие вторые места, в "Несеяные".
Победители групп (сеяные)
- "Бавария" (GER)
- "Бенфика" (POR)
- "Манчестер Сити" (ENG)
- "Наполи" (ITA)
- "Порту" (POR)
- "Реал" (ESP)
- "Тоттенхэм" (ENG)
- "Челси" (ENG)
Обладатели вторых мест (несеяные)
- "Айнтрахт" (GER)
- "Боруссия" Дортмунд (GER)
- "Брюгге" (BEL)
- "Интер" (ITA)
- "Милан" (ITA)
- "Лейпциг" (GER)
- "Ливерпуль" (ENG)
- "Пари Сен-Жермен" (FRA)
Во время жеребьевки будут образованы пары из сеяных и несеяных клубов, при чем в 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые были в одном квартете на групповом этапе. Кроме того, победители групп проведут ответные матчи дома.
Напомним, донецкий "Шахтер" остановился в шаге от попадания в плей-офф Лиги чемпионов. В решающей игре "Горняки" уступили РБ Лейпцигу (0:4). Примечательно, что в первом круге дончане победили эту команду со счетом 4:1.