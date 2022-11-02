Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 2 ноября

"Шахтеру" нужна победа над "Лейпцигом"

В среду, 2 ноября, будут сыграны заключительные поединки группового этапа Лиги чемпионов. И таким образом, определятся все участники 1/8 финала. Шансы попасть в плей-офф сохраняет и донецкий "Шахтер", для этого нужно обыграть "Лейпциг". Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг".

Расписание и результаты матчей

Группа E

22:00. "Челси" — "Динамо" З

22:00. "Милан" — "Зальцбург"

Группа F

19:45. "Реал" — "Селтик"

19:45. "Шахтер" — "Лейпциг"

Группа G

22:00. "Манчестер Сити" — "Севилья"

22:00. "Копенгаген" — "Боруссия" Д

Группа H

22:00. "Ювентус" — "ПСЖ"

22:00. "Маккаби" Х — "Бенфика"

Напомним, что ранее определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов и команды, которые продолжат выступление в Лиге Европы.