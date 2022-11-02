Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 2 ноября
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
"Шахтеру" нужна победа над "Лейпцигом"
В среду, 2 ноября, будут сыграны заключительные поединки группового этапа Лиги чемпионов. И таким образом, определятся все участники 1/8 финала. Шансы попасть в плей-офф сохраняет и донецкий "Шахтер", для этого нужно обыграть "Лейпциг". Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг".
Расписание и результаты матчей
Группа E
22:00. "Челси" — "Динамо" З
22:00. "Милан" — "Зальцбург"
Группа F
19:45. "Реал" — "Селтик"
19:45. "Шахтер" — "Лейпциг"
Группа G
22:00. "Манчестер Сити" — "Севилья"
22:00. "Копенгаген" — "Боруссия" Д
Группа H
22:00. "Ювентус" — "ПСЖ"
22:00. "Маккаби" Х — "Бенфика"
Напомним, что ранее определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов и команды, которые продолжат выступление в Лиге Европы.