Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 2 листопада
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"Шахтарю" потрібна перемога над "Лейпцигом"
У середу, 2 листопада, буде зіграно заключні поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів. І таким чином визначаться усі учасники 1/8 фіналу. Шанси потрапити до плей-офф зберігає і донецький "Шахтар", для цього потрібно обіграти "Лейпциг". Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лейпциг".
Розклад та результати матчів
Група E
22:00. "Челсі" — "Динамо" З
22:00. "Мілан" — "Зальцбург"
Група F
19:45. "Реал" — "Селтік"
19:45. "Шахтар" — "Лейпциг"
Група G
22:00. "Манчестер Сіті" — "Севілья"
22:00. "Копенгаген" — "Борусія" Д
Група H
22:00. "Ювентус" — "ПСЖ"
22:00. "Маккабі" Х — "Бенфіка"
Нагадаємо, що раніше визначилися вісім учасників плей-офф Ліги чемпіонів та команди, які продовжать виступ у Лізі Європи.