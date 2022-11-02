Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 2 листопада

"Шахтарю" потрібна перемога над "Лейпцигом"

У середу, 2 листопада, буде зіграно заключні поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів. І таким чином визначаться усі учасники 1/8 фіналу. Шанси потрапити до плей-офф зберігає і донецький "Шахтар", для цього потрібно обіграти "Лейпциг". Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лейпциг".

Розклад та результати матчів

Група E

22:00. "Челсі" — "Динамо" З

22:00. "Мілан" — "Зальцбург"

Група F

19:45. "Реал" — "Селтік"

19:45. "Шахтар" — "Лейпциг"

Група G

22:00. "Манчестер Сіті" — "Севілья"

22:00. "Копенгаген" — "Борусія" Д

Група H

22:00. "Ювентус" — "ПСЖ"

22:00. "Маккабі" Х — "Бенфіка"

Нагадаємо, що раніше визначилися вісім учасників плей-офф Ліги чемпіонів та команди, які продовжать виступ у Лізі Європи.