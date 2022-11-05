"Шахтер" заработал в 6 раз больше "Динамо" в еврокубках

Дончане еще выступят в евровесне

По итогам первой половины евросезона, в котором "Шахтер" неплохо выступил в Лиге чемпионов, а "Динамо" провалилось в Лиге Европы стали известны призовые команд.

Киевское "Динамо" по итогам бесславного выступления в ЛЕ заработало как минимум 7,67 миллиона евро. Об этом сообщает tribuna.

"Бело-синие" заработали 3,63 миллиона евро непосредственно за участие в групповом раунде. За результаты в группе украинский клуб получит всего 210 000 евро – 1 ничья и 5 поражений. Еще 3,83 миллиона евро киевляне заработали из-за довольно высокого клубного рейтинга в еврокубках за последние 10 лет. Сколько клуб получит от маркетингового пула – неизвестно.

Донецкий "Шахтер" за участие в групповом этапе ЛЧ, а также благодаря выходу в плей-офф ЛЕ заработал как минимум 42 миллиона евро.

За выход в групповой этап "Горняки" получили 15,54 миллиона евро, 20,47 млн евро дончане заработал согласно клубному рейтингу, а 5,9 млн евро за результаты в квартете (1 победа и 3 ничьи, 2 поражения). Кроме того, неизвестно, сколько "Шахтер" заработал на телерынке. Таким образом, "Горняки" уже заработали почти в 6 раз больше "Динамо" в текущем евросезоне.

Добавим, что лучшие клубы Европы получили от УЕФА почти по 100 млн евро за первую часть евросезона.

Сколько клубы заработали в Лиге чемпионов 2022-23

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