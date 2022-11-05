"Шахтар" заробив у 6 разів більше "Динамо" у єврокубках

Донеччани ще виступлять у євровесні

За підсумками першої половини євросезону, в якому "Шахтар" непогано виступив у Лізі чемпіонів, а "Динамо" провалилося у Лізі Європи, стали відомі призові команд.

Київське "Динамо" за підсумками безславного виступу в ЛЄ заробило щонайменше 7,67 мільйона євро. Про це повідомляє tribuna.

"Біло-сині" заробили 3,63 мільйона євро безпосередньо за участь у груповому раунді. За результати у квартеті український клуб отримає лише 210 000 євро – 1 нічия та 5 поразок. Ще 3,83 мільйона євро кияни заробили через досить високий клубний рейтинг у єврокубках за останні 10 років. Скільки клуб отримає від рекламного пулу – невідомо.

Донецький "Шахтар" за участь у груповому етапі ЛЧ, а також за вихід у плей-офф ЛЄ заробив щонайменше 42 мільйони євро.

За вихід у груповий етап "Гірники" отримали 15,54 мільйона євро, 20,47 млн євро донеччани заробили згідно з клубним рейтингом, а 5,9 млн євро за результати у квартеті (1 перемога та 3 нічиї, 2 поразки). Крім того, невідомо, скільки "Шахтар" заробив на телеринку. Таким чином, "Гірники" вже заробили майже в 6 разів більше за "Динамо" у поточному євросезоні.

Додамо, що найкращі клуби Європи отримали від УЄФА майже по 100 млн євро за першу частину євросезону.

Скільки клуби заробили у Лізі чемпіонів 2022-23

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися у прямому ефірі в Україні жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, стикового раунду Ліги Європи, а також стикового етапу Ліги конференцій.