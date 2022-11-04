Укр

"Шахтер" против "Манчестер Юнайтед"? Где и когда смотреть жеребьевку Лиги Европы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Трофей Лиги Европы Новость обновлена 04 ноября 2022, 20:37
Трофей Лиги Европы. Фото ru.uefa.com

Дончане пробились в евровесну, где сыграют в стыковом раунде второго по силе еврокубка

Донецкий "Шахтер", проиграв "Лейпцигу" (0:4) в последнем туре Лиги чемпионов, пробился в плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка стыкового раунда ЛЕ состоится в понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Посмотреть ее можно на официальном сайте УЕФА, начало церемонии — в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по Киеву).

На этой стадии турнира восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы встретятся с восемью обладателями третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов. Представители ЛЕ будут "сеяными", а ЛЧ — "несеяными". Победители стыковых матчей присоединятся к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала.

Сеяные

  • "Манчестер Юнайтед" (ENG)
  • "Митьюлланд" (DEN)
  • "Монако" (FRA)
  • "Нант" (FRA)
  • ПСВ (NED)
  • "Рома" (ITA)
  • "Ренн" (FRA)
  • "Унион" (GER)

Несеяные

  • "Аякс" (NED)
  • "Байер" (GER)
  • "Барселона" (ESP)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Севилья" (ESP)
  • "Спортинг" (POR)
  • "Шахтер" (UKR)
  • "Ювентус" (ITA)

На этой стадии турнира представители одной национальной ассоциации не могут встретиться друг с другом. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Матчи стыкового раунду состоятся 16 и 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 24 февраля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самой главной болельщице "Шахтера", которая эмоционально восприняла поражение "Горняков" с "Лейпцигом".

Напомним, из-за провалов украинских клубов на евроарене Украина резко провалилась в таблице коэффициентов УЕФА.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Европы