"Шахтер" против "Манчестер Юнайтед"? Где и когда смотреть жеребьевку Лиги Европы
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Дончане пробились в евровесну, где сыграют в стыковом раунде второго по силе еврокубка
Донецкий "Шахтер", проиграв "Лейпцигу" (0:4) в последнем туре Лиги чемпионов, пробился в плей-офф Лиги Европы.
Жеребьевка стыкового раунда ЛЕ состоится в понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Посмотреть ее можно на официальном сайте УЕФА, начало церемонии — в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по Киеву).
На этой стадии турнира восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы встретятся с восемью обладателями третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов. Представители ЛЕ будут "сеяными", а ЛЧ — "несеяными". Победители стыковых матчей присоединятся к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала.
Сеяные
- "Манчестер Юнайтед" (ENG)
- "Митьюлланд" (DEN)
- "Монако" (FRA)
- "Нант" (FRA)
- ПСВ (NED)
- "Рома" (ITA)
- "Ренн" (FRA)
- "Унион" (GER)
Несеяные
- "Аякс" (NED)
- "Байер" (GER)
- "Барселона" (ESP)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Севилья" (ESP)
- "Спортинг" (POR)
- "Шахтер" (UKR)
- "Ювентус" (ITA)
На этой стадии турнира представители одной национальной ассоциации не могут встретиться друг с другом. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Матчи стыкового раунду состоятся 16 и 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 24 февраля.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самой главной болельщице "Шахтера", которая эмоционально восприняла поражение "Горняков" с "Лейпцигом".
Напомним, из-за провалов украинских клубов на евроарене Украина резко провалилась в таблице коэффициентов УЕФА.