"Шахтер" против "Манчестер Юнайтед"? Где и когда смотреть жеребьевку Лиги Европы

Дончане пробились в евровесну, где сыграют в стыковом раунде второго по силе еврокубка

Донецкий "Шахтер", проиграв "Лейпцигу" (0:4) в последнем туре Лиги чемпионов, пробился в плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка стыкового раунда ЛЕ состоится в понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Посмотреть ее можно на официальном сайте УЕФА, начало церемонии — в 13:00 по центральноевропейскому времени (14:00 по Киеву).

На этой стадии турнира восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы встретятся с восемью обладателями третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов. Представители ЛЕ будут "сеяными", а ЛЧ — "несеяными". Победители стыковых матчей присоединятся к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала.

Сеяные

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Митьюлланд" (DEN)

"Монако" (FRA)

"Нант" (FRA)

ПСВ (NED)

"Рома" (ITA)

"Ренн" (FRA)

"Унион" (GER)

Несеяные

"Аякс" (NED)

"Байер" (GER)

"Барселона" (ESP)

"Зальцбург" (AUT)

"Севилья" (ESP)

"Спортинг" (POR)

"Шахтер" (UKR)

"Ювентус" (ITA)

На этой стадии турнира представители одной национальной ассоциации не могут встретиться друг с другом. Сеяные команды ответные игры проведут дома. Матчи стыкового раунду состоятся 16 и 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 24 февраля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самой главной болельщице "Шахтера", которая эмоционально восприняла поражение "Горняков" с "Лейпцигом".

Напомним, из-за провалов украинских клубов на евроарене Украина резко провалилась в таблице коэффициентов УЕФА.