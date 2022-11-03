"Не плачь, маленькая, мы еще покажем": девочка на матче "Шахтера" восхитила сеть

Трогательный момент попал в трансляцию матча

Донецкий "Шахтер" бесславно завершил выступления в Лиге чемпионов, проиграв "дома" "Лейпцигу" (0:4).

Режиссер трансляции поймал в кадр маленькую девочку, которая, видимо, расстроилась поражению "Горняков". На это обратил внимание бывший директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в Instagram.

"Что я запомню сегодня, так вот эту маленькую девочку. А матч лучше забыть. Несмотря на все, большое спасибо "Шахтеру" за эту безумную ЛЧ", — написал Денисов, прикрепивший кадр из трансляции игры с той самой девочкой.

Пользователи в сети восхитились девочкой с сине-желтым венком на голове. Болельщики отметили, что победы "Шахтера" еще впереди, а потому расстраиваться не надо.

"Не плач маленькая, мы еще покажем!", "Не плачь красавица, победы еще впереди", "Моя маленькая. Пусть это будет самая большая досада в жизни для каждого из нас. Шахтер — всегда чемпион", "Без поражений не бывает побед. Не плачь, наша украиночка. Матч действительно лучше забыть", — писали болельщики под постом Денисова.

Напомним, "Лейпциг" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, жеребьевка этой стадии турнира пройдет уже 7 ноября. "Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что футболисты "Шахтера" спели душевную песню про войну.