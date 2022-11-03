"Не плач, маленька, ми ще покажемо": дівчинка на матчі "Шахтаря" захопила мережу

Зворушливий момент потрапив у трансляцію матчу

Донецький "Шахтар" безславно завершив виступи в Лізі чемпіонів, програвши "вдома" "Лейпцигу" (0:4).

Режисер трансляції впіймав у кадр маленьку дівчинку, яка, мабуть, засмутилася поразкою "Гірників". На це звернув увагу колишній директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов у Instagram.

"Що я запам’ятаю сьогодні, так от цю маленьку дівчинку. А матч краще забути. Попри все, дуже дякую "Шахтарю" за цю шалену ЛЧ ", — написав Денисов, який прикріпив кадр із трансляції гри з тією самою дівчинкою.

Користувачі в мережі захопилися дівчинкою із синьо-жовтим вінком на голові. Вболівальники зазначили, що перемоги "Шахтаря" ще попереду, а тому засмучуватися не треба.

"Не плач маленька, ми ще покажемо!", "Не плач красуня, перемоги ще попереду", "Моя маленька. Нехай це буде найбільша прикрість у житті для кожного з нас. Шахтар — завжди чемпіон", "Без поразок не буває перемог" "Не плач, наша україночка. Матч справді краще забути", — писали вболівальники під постом Денисова.

Нагадаємо, "Лейпциг" пробився до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, жеребкування цієї стадії турніру пройде вже 7 листопада. "Шахтар" зіграє у стиковому раунді Ліги Європи.

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