Укр

Кто достанется "Шахтеру"? Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы Новость обновлена 06 ноября 2022, 08:29
"Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы. Фото ФК Шахтер

"Горнякам" может достаться в соперники очень сильный коллектив

Донецкий "Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов в стыковой раунд Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 в ближайшее время узнает соперника по первому раунду плей-офф.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда ЛЕ, которая состоится в понедельник, 7 ноября, начало церемонии — в 14:00 по киевскому времени.

Участники

В стыковом раунде Лиги Европы сыграют 16 клубов: 8 команд, которые заняли вторые места на групповом этапе ЛЕ (сеяные) и 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Сеяные

  • "Манчестер Юнайтед" (ENG)
  • "Митьюлланд" (DEN)
  • "Монако" (FRA)
  • "Нант" (FRA)
  • ПСВ (NED)
  • "Рома" (ITA)
  • "Ренн" (FRA)
  • "Унион" (GER)

Несеяные

  • "Аякс" (NED)
  • "Байер" (GER)
  • "Барселона" (ESP)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Севилья" (ESP)
  • "Спортинг" (POR)
  • "Шахтер" (UKR)
  • "Ювентус" (ITA)

Регламент

Во время жеребьевки сеяные клубы распределят по парам с несеяными, причем первые получат небольшое преимущество в виде ответной игры на домашнем стадионе. На этой стадии турнира представители одной национальной ассоциации встретиться друг с другом не могут. Первые стыковые матчи запланированы на 16 февраля, а ответные поединки — на 23 февраля.

Что дальше

Победители стыкового раунда пробьются в 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к победителям группового этапа ЛЕ. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 24 февраля. Проигравшие попрощаются с еврокубками.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку стыкового раунда Лиги Европы в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Шахтер" в этом году заработал в еврокубках намного больше, чем киевское "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Европы