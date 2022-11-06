Кто достанется "Шахтеру"? Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы

"Горнякам" может достаться в соперники очень сильный коллектив

Донецкий "Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов в стыковой раунд Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 в ближайшее время узнает соперника по первому раунду плей-офф.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда ЛЕ, которая состоится в понедельник, 7 ноября, начало церемонии — в 14:00 по киевскому времени.

Участники

В стыковом раунде Лиги Европы сыграют 16 клубов: 8 команд, которые заняли вторые места на групповом этапе ЛЕ (сеяные) и 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Сеяные

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Митьюлланд" (DEN)

"Монако" (FRA)

"Нант" (FRA)

ПСВ (NED)

"Рома" (ITA)

"Ренн" (FRA)

"Унион" (GER)

Несеяные

"Аякс" (NED)

"Байер" (GER)

"Барселона" (ESP)

"Зальцбург" (AUT)

"Севилья" (ESP)

"Спортинг" (POR)

"Шахтер" (UKR)

"Ювентус" (ITA)

Регламент

Во время жеребьевки сеяные клубы распределят по парам с несеяными, причем первые получат небольшое преимущество в виде ответной игры на домашнем стадионе. На этой стадии турнира представители одной национальной ассоциации встретиться друг с другом не могут. Первые стыковые матчи запланированы на 16 февраля, а ответные поединки — на 23 февраля.

Что дальше

Победители стыкового раунда пробьются в 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к победителям группового этапа ЛЕ. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 24 февраля. Проигравшие попрощаются с еврокубками.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку стыкового раунда Лиги Европы в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Шахтер" в этом году заработал в еврокубках намного больше, чем киевское "Динамо".