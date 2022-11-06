Кто достанется "Шахтеру"? Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
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"Горнякам" может достаться в соперники очень сильный коллектив
Донецкий "Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов в стыковой раунд Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 в ближайшее время узнает соперника по первому раунду плей-офф.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда ЛЕ, которая состоится в понедельник, 7 ноября, начало церемонии — в 14:00 по киевскому времени.
Участники
В стыковом раунде Лиги Европы сыграют 16 клубов: 8 команд, которые заняли вторые места на групповом этапе ЛЕ (сеяные) и 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).
Сеяные
- "Манчестер Юнайтед" (ENG)
- "Митьюлланд" (DEN)
- "Монако" (FRA)
- "Нант" (FRA)
- ПСВ (NED)
- "Рома" (ITA)
- "Ренн" (FRA)
- "Унион" (GER)
Несеяные
- "Аякс" (NED)
- "Байер" (GER)
- "Барселона" (ESP)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Севилья" (ESP)
- "Спортинг" (POR)
- "Шахтер" (UKR)
- "Ювентус" (ITA)
Регламент
Во время жеребьевки сеяные клубы распределят по парам с несеяными, причем первые получат небольшое преимущество в виде ответной игры на домашнем стадионе. На этой стадии турнира представители одной национальной ассоциации встретиться друг с другом не могут. Первые стыковые матчи запланированы на 16 февраля, а ответные поединки — на 23 февраля.
Что дальше
Победители стыкового раунда пробьются в 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к победителям группового этапа ЛЕ. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 24 февраля. Проигравшие попрощаются с еврокубками.
Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку стыкового раунда Лиги Европы в прямом эфире в Украине.
Напомним, "Шахтер" в этом году заработал в еврокубках намного больше, чем киевское "Динамо".