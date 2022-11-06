Пике со слезами на глазах попрощался с футболом (видео)

Легенда футбола повесил бутсы на гвоздь

Испанский защитник Жерар Пике, как и обещал ранее, провел свой последний матч в карьере.

Футболист отыграл 88 минут в матче чемпионата Испании с "Альмерией" (2:0), после чего был заменен на датчанина Андреаса Кристенсена, передает пресс-служба каталонского клуба в Twitter.

"Барселона" без проблем справилась с середняком Ла Лиги с помощью голов Дембеле и де Йонга. А под занавес поединка клуб и Ла Лига отдали дань уважение 35-летнему центральному защитнику "Блаугранас" и сборной Испании Пике. Жерар под аплодисменты "Камп Ноу" покинул пределы поля, а по окончании матча вернулся на газон, где эмоционально попрощался и с "Барселоной", и с футболом.

Не обошлось без слез:

Был и коридор почета:

Жерар даже успел полетать:

Видеообзор матча "Барселона" — "Альмерия":

Пике за свою долгую карьеру на топ-уровне выиграл немало трофеев:

С "Манчестер Юнайтед" победил в чемпионате Англии, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги.

С "Барселоной" 8 раз стал чемпионом Испании, 7 раз – обладателем Кубка Испании, 6 – Суперкубка страны, трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также 3 раза – клубный ЧМ.

Со сборной Испании стал победителем ЧМ-2010 и Евро-2012.

Ранее сообщалось, что "Барселона" пропалила еврокубковую кампанию, не сумев пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. К слову, жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится 7 ноября. Церемонию можно будет посмотреть в Украине.