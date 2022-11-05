Украинский футболист забил магический гол (видео)

Игрок неожиданно пробил с лету

11-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 уже подарил болельщикам несколько красивых голов, в частности атакующий полузащитник "Металлиста-1925" Ростислав Русин забил гол-шедевр в матче против "Вереса".

Харьковчане проиграли "Народному клубу" со счетом 1:4, передает официальный сайт Украинской премьер-лиги (УПЛ). Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Металлист 1925" при счете 0:3 сумел забить гол престижа, да еще какой! На 81-й минуте матча хавбек "хозяев" Ростислав Русин пробил в касание после длиннющего заброса с центра поля — получилось эффектно и эффективно. Русин пробил несильно, но очень точно, заставив капитулировать вратаря "гостей" Богдана Когута. Тем не менее "Металлист-1925" проиграл.

Видео гола Русина в матче "Металлист-1925" — "Верес":

Видеообзор матча "Металлист-1925" — "Верес":

Этот результат поднял "Верес" (17 очков) на 5 место в турнирной таблице, "Металлист-1925" (10 очков) — десятый.

Ранее сообщалось, что в 11-м туре блестящий гол забил самый поющий футболист Украины.

Напомним, игра чемпионата Украины "Рух" — "Кривбасс" была перенесена из-за перебоев со светом в стране.