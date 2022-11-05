Український футболіст забив магічний гол (відео)

Гравець несподівано пробив з льоту

11-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 вже подарував уболівальникам кілька красивих голів, зокрема атакувальний півзахисник "Металіста-1925" Ростислав Русин забив гол-шедевр у матчі проти "Вереса".

Харків’яни програли "Народному клубу" з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт Української прем’єр-ліги (УПЛ). Зустріч відбулася у Києві на НСК "Олімпійський".

"Металіст 1925" при рахунку 0:3 зумів забити гол престижу, та ще який! На 81-й хвилині матчу хавбек "господарів" Ростислав Русин пробив у дотик після дальнього закидання з центру поля — вийшло ефектно та ефективно. Русин пробив несильно, але дуже точно, змусивши капітулювати воротаря "гостей" Богдана Когута. Проте "Металіст-1925" все одно програв.

Відео голу Русина у матчі "Металіст-1925" — "Верес":

Відеоогляд матчу "Металіст-1925" — "Верес":

Цей результат підняв "Верес" (17 очок) на 5 місце у турнірній таблиці, "Металіст-1925" (10 очок) — десятий.

Раніше повідомлялося, що в 11-му турі блискучий гол забив "співаючий" футболіст України.

Нагадаємо, гру чемпіонату України "Рух" — "Кривбас" було перенесено через перебої зі світлом у країні.