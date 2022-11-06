Лига конференций: онлайн-трансляция жеребьевки стыкового раунда

Украинский клуб сыграет на этой стадии еврокубка впервые

В понедельник, 7 ноября, "Днепр-1", который впервые в своей истории вышел в евровесну, узнает имя соперника по первому раунду плей-офф Лиги конференций (ЛК) сезона 2022/23.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда ЛК, начало церемонии — в 15:00 по киевскому времени.

Участники стыкового раунда

На текущей стадии турнира 8 команд, занявших вторые места на групповом этапе ЛК (сеяные), сыграют с 8 коллективами, которые стали третьими на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Сеяные:

"Андерлехт" (BEL)

"Базель" (SUI)

"Гент" (BEL)

"Днепр-1" (UKR)

"Лех" (POL)

"Партизан" (SRB)

"Фиорентина" (ITA)

ЧФР (ROU)

Несеяные:

АЕК Ларнака (CYP)

"Брага" (POR)

"Буде-Глимт" (NOR)

"Карабах" (AZE)

"Лацио" (ITA)

"Лудогорец" (BUL)﻿

"Трабзонспор" (TUR)

"Шериф" (MDA)

Регламент

Команды проведут по 2 матча (1 дома, 1 на выезде), сеяные ответную игру сыграют дома. Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться друг с другом не могут. Игры пройдут 16 и 23 февраля.

Что дальше?

Победители стыкового раунда сыграют в 1/8 финала, куда уже отобрались победители группового раунда Лиги конференций. Жеребьевка второго раунда плей-офф ЛК состоится 24 февраля. Команды, проигравшие в стыковом раунде, попрощаются с еврокубками.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку стыкового раунда Лиги конференций в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы. Жеребьевка этого еврокубка также пройдет 7 ноября.