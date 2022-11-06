Лига конференций: онлайн-трансляция жеребьевки стыкового раунда
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Украинский клуб сыграет на этой стадии еврокубка впервые
В понедельник, 7 ноября, "Днепр-1", который впервые в своей истории вышел в евровесну, узнает имя соперника по первому раунду плей-офф Лиги конференций (ЛК) сезона 2022/23.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда ЛК, начало церемонии — в 15:00 по киевскому времени.
Участники стыкового раунда
На текущей стадии турнира 8 команд, занявших вторые места на групповом этапе ЛК (сеяные), сыграют с 8 коллективами, которые стали третьими на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).
Сеяные:
- "Андерлехт" (BEL)
- "Базель" (SUI)
- "Гент" (BEL)
- "Днепр-1" (UKR)
- "Лех" (POL)
- "Партизан" (SRB)
- "Фиорентина" (ITA)
- ЧФР (ROU)
Несеяные:
- АЕК Ларнака (CYP)
- "Брага" (POR)
- "Буде-Глимт" (NOR)
- "Карабах" (AZE)
- "Лацио" (ITA)
- "Лудогорец" (BUL)
- "Трабзонспор" (TUR)
- "Шериф" (MDA)
Регламент
Команды проведут по 2 матча (1 дома, 1 на выезде), сеяные ответную игру сыграют дома. Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться друг с другом не могут. Игры пройдут 16 и 23 февраля.
Что дальше?
Победители стыкового раунда сыграют в 1/8 финала, куда уже отобрались победители группового раунда Лиги конференций. Жеребьевка второго раунда плей-офф ЛК состоится 24 февраля. Команды, проигравшие в стыковом раунде, попрощаются с еврокубками.
Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть жеребьевку стыкового раунда Лиги конференций в прямом эфире в Украине.
Напомним, "Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы. Жеребьевка этого еврокубка также пройдет 7 ноября.