Смерть зраднику! Українського футболіста погрожують убити у Бельгії

Фанати "Гента" розлютилися на Романа Яремчука

У матчі 16 туру чемпіонату Бельгії вболівальники "Гента" вивісили банер, адресований українському нападникові "Брюгге" Роману Яремчуку. Вони були незадоволені, що форвард перейшов до іншої команди.

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"Смерть зрадникам, Яремчук — юда", — було написано на банері фанатів.

Банер для Яремчука

Нагадаємо, Яремчук виступав за "Гент" з 2017 до 2021 року, після чого перейшов до "Бенфіки". Влітку 2022 року Яремчук уклав контракт із "Брюгге". Угода футболіста з клубом розрахована до 2026 року.

У нинішньому сезоні Яремчук провів за "Брюгге" 17 матчів у всіх турнірах, у яких записав до свого активу два голи та зробив чотири результативні передачі.

"Гент" категорично не схвалює банер, який фанати розгорнули на адресу Романа Яремчука. Це неповажно, і такому не місце на нашому стадіоні. "Гент" вибачається перед Романом Яремчуком", — йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Раніше ми розповідали про неймовірний гол із чемпіонату Італії. Там воротар забив зі своєї половини поля.

А у фіналі чемпіонату МЛС відбулася фантастична розв’язка з голами у компенсований час та серією пенальті.