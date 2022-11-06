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Чумовий гол із Італії: голкіпер забив зі своєї половини поля (відео)

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Левандовські приніс перемогу своїй команді
Левандовські приніс перемогу своїй команді. Фото Колаж "Телеграфа"

Міхал Левандовські майстерно виконав штрафний удар

У третьому дивізіоні чемпіонату Італії було забито гол, який не часто побачиш у професійному футболі. Відзначився воротар. Раніше голкіперка збірної України Вікторія Кислова забила гол від своїх воріт.

У матчі "Мессіна" — "Монтеросі" воротар господарів Міхал Левандовські взявся виконувати штрафний удар на своїй половині поля. Левандовські настільки сильно вдарив по м’ячу, що той пролетів усе поле, вдарився об газон і перелетів через голкіпера "Монтеросі".

Цей гол допоміг "Мессіні" виграти матч із рахунком — 3:2.

Раніше "Телеграф" писав, як футболіст австрійського "Ріда" забив унікальний гол у власні ворота.

Ми також розповідали, що в Італії воротар та захисник створили найдурніший автогол року.

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#Футбол #Воротар #Чемпіонат Італії #Мессіна #Чемпіонат Італії з футболу