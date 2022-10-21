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Неймовірний гол української воротарки! М’яч пролетів усе поле (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Неймовірний гол української воротарки! М’яч пролетів усе поле (відео) Новина оновлена 21 жовтня 2022, 12:23

Наша команда бореться за поїздку на Євро-2023

Жіноча збірна України з футзалу розпочала відбірковий турнір чемпіонату Європи 2023 року. Раніше наша "молодіжка" дізналася суперників по Євро-2023.

У першому поєдинку кваліфікації українські футзалістки переграли збірну Нідерландів – 5:2. А справжньою окрасою зустрічі став гол української воротарки Вікторії Кислової. Вона вразила чужі ворота ударом зі свого штрафного майданчика.

Після перемоги над суперниками з Нідерландів наша команда обіграла збірну Хорватії — 5:1. Наразі у заключному поєдинку відбору українки 22 жовтня зустрінуться з Польщею. Для виходу у наступний етап нас влаштує і нічия.

Положення команд у групі: Україна – 6 очок, Нідерланди – 3, Польща – 3, Хорватія – 0.

Раніше ми писали, що колишній капітан збірної України з футзалу перейшов до російського клубу.

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#Футзал #Збірна України з футзалу #Новини футзал #Жіночий футзал