Українця назвали найгіршим воротарем у Польщі: подивіться, що він накоїв (відео)

Артур Рудько пропустив безглуздий гол у національному Кубку

У 1/16 фіналу Кубка Польщі "Шльонс" обіграв "Лех" — 3:1. Після матчу шанувальники "Леха" всіх собак повісили на українського голкіпера Артура Рудька. Раніше інший наш воротар Андрій Лунін провів свій найкращий матч за "Реал".

Рудько вихованець київського "Динамо". Був на контракті у "Металіста", а влітку на правах оренди перебрався до Польщі.

"Артур Рудько – найгірший воротар чемпіонату Польщі. Я не можу повірити, що його хтось переглядав до запрошення", – написав у Twitter місцевий журналіст Пжемек Ланжер.

То була реакція на гру українця. Він не врятував у першому голі і пропустив безглуздий другий.

Огляд матчу "Лех" — "Шльонск":

Раніше Артур Рудько зробив дурну помилку у матчі чемпіонату Кіпру, коли виступав за "Пафос".