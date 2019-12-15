Глупейшая ошибка стоила Рудьку удалением в игре чемпионата Кипра (Видео)

Новости спорта:Бывший вратарь Динамо совершил глупейшую ошибку в игре против АЕК Ларнака.

Бывший вратарь киевского Динамо Артур Рудько, который ныне выступает за кипрский Пафос, совершил ужастную ошибку в матче чемпионата.

В игре против АЕК Ларнака, Артур, при счете 1:0 в пользу гостей, в простой ситуации бросил мяч на ход партнера.

Однако тот не понял украинца и соперник попытался подхватить мяч, но Рудько сыграл в подкате, за что был удален.

Стоит отметить, что Артур Рудько пополнил состав Пафоса на правах свободного агента и сразу завоевал место в основном составе середняка чемпионата.

Напомним, ранее сообщалось, что другой экс-вратарь Динамо Максим Коваль недавно подписал контракт с Аль-Фатехом.