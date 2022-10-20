Украинца назвали худшим вратарем в Польше: посмотрите, что он натворил (видео)

Артур Рудько пропустил нелепый гол в национальном Кубке

В 1/16 финала Кубка Польши "Шленс" обыграл "Лех" — 3:1. После матча поклонники "Леха" всех собак повесили на украинского голкипера Артура Рудько. Ранее другой наш вратарь Андрей Лунин провел свой лучший матч за "Реал".

Рудько воспитанник киевского "Динамо". Был на контракте у "Металлиста", а летом на правах аренды перебрался в Польшу.

"Артур Рудько – самый худший вратарь чемпионата Польши. Я не могу поверить, что его кто-то просматривал до приглашения", – написал в Twitter местный журналист Пжемек Ланжер.

Это была реакция на игру украинца. Он не выручил в первом голе и пропустил нелепый второй.

Обзор матча "Лех" — "Шленск":

Ранее Артур Рудько совершил глупейшую ошибку в матче чемпионата Кипра, когда выступал за "Пафос".