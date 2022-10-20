Гранде Лунин! Украинец затмил своей игрой обладателя "Золотого мяча"
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Украинский голкипер провел свой лучший матч за "Реал"
В матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" разгромил "Эльче" — 3:0. Один из голов забил обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема.
Но не игру француза обговаривали после матча. Топ-темой стало выступление украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.
"Великолепный Лунин", — так написал в Twitter Тибо Куртуа — лучший голкипер года.
Напомним, Лунин в последних матчах заменяет Куртуа, получившего травму.
Посмотрите обзор матча "Эльче" — "Реал" — 0:3:
Добавим, что игроки "Реала" кричали "Слава Украине!" после матча с "Барселоной". Так они благодарили Лунина за отличный матч.
Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Лунин принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола и в одном матче сохранил свои ворота в неприкосновенности.