Гранде Лунин! Украинец затмил своей игрой обладателя "Золотого мяча"

Украинский голкипер провел свой лучший матч за "Реал"

В матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" разгромил "Эльче" — 3:0. Один из голов забил обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема.

Но не игру француза обговаривали после матча. Топ-темой стало выступление украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

"Великолепный Лунин", — так написал в Twitter Тибо Куртуа — лучший голкипер года.

Напомним, Лунин в последних матчах заменяет Куртуа, получившего травму.

Посмотрите обзор матча "Эльче" — "Реал" — 0:3:

Добавим, что игроки "Реала" кричали "Слава Украине!" после матча с "Барселоной". Так они благодарили Лунина за отличный матч.

Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Лунин принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола и в одном матче сохранил свои ворота в неприкосновенности.