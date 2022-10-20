Гранде Лунін! Українець затьмарив своєю грою володаря "Золотого м’яча"

Український голкіпер провів свій найкращий матч за "Реал"

У матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" розгромив "Ельче" — 3:0. Один із голів забив володар "Золотого м’яча" Карім Бензема.

Але не гру француза обговорювали після матчу. Топ-темою став виступ українського голкіпера "Реала" Андрія Луніна.

"Чудовий Лунін", — так написав у Twitter Тібо Куртуа — найкращий голкіпер року.

Нагадаємо, Лунін в останніх матчах замінює Куртуа, який отримав травму.

Подивіться огляд матчу "Ельче" — "Реал" — 0:3:

Додамо, що гравці "Реала" кричали "Слава Україні!" після матчу із "Барселоною". Так вони дякували Луніну за відмінний матч.

Лунін виступає за "Реал" із 2018 року. Його контракт із клубом розрахований до 2024 року. Цього сезону Лунін взяв участь у п’яти матчах у всіх турнірах, в яких пропустив чотири голи і в одному матчі зберіг свої ворота в недоторканності.