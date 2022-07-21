Черговий зрадник: екскапітан української збірної з футзалу перейшов до російського клубу

Перерву у кар’єрі футзаліста пояснюють "складними сімейними обставинами"

В Україні неофіційно стартував сезон спортивних зрад під час повномасштабної війни з росією. Слідом за одним із спонсорів нацзбірної з футболу, який розпочав співпрацю з командою Кадирова, про своє повернення до російського клубу заявив український футзаліст Євген Іваняк. Раніше спортсмен очолював збірну України з футзалу, але криваві рублі видалися йому ціннішими за Батьківщину та власну гідність.

Про перехід футзаліста до клубу "Торпедо" з Нижнього Новгорода стало відомо з публікації російської команди в Instagram. Росіяни тепло вітали зрадника України, сподіваючись, що його досвід допоможе їм здобути не одну перемогу на полі.

Відомо, що Іваняк уже співпрацював із російськими командами — був членом клубу "Оргхім", теж нижньоновгородського. Проте менш ніж через рік він перервав свою кар’єру та виїхав з росії. Цікаво, що у березні 2022 року спортсмен намагався грати за одну із збірних Бельгії, але надовго затриматися за кордоном не зміг.

Перебування в українській збірній на місці капітана Іваняку не завадило переїхати до Росії

При цьому в "Торпедо" вимушений догляд Іваняка пояснюють "складними сімейними обставинами", а не пошуками кращих за роботу. Росіяни чекають від українця "ефектних сейвів" та "запаморочливих вводів м’яча в гру".

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Тим часом уродженця Запоріжжя, який не лише виріс у цьому місті, а й здобув перший футбольний досвід у місцевому клубі, вже критикують інші співвітчизники. Українці не розуміють, як можна було виїхати до росії в той час, коли кремлівські солдати влаштовують справжній геноцид нашого народу та обстрілюють мирні міста з ракет.

Варто зазначити, що поки що деякі спортсмени з України обирають для себе комфорт і російські криваві зарплати, інші їхні колеги по цеху йдуть на фронт захищати рідну землю. І, на жаль, деякі з них віддають своє життя за це. Як, наприклад, чемпіон України з водного поло Віталій Лісун.

А ось дев’ятирічний український футболіст Лука Аронов "воює" на волонтерському фронті. Завдяки його зусиллям на армію вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень.