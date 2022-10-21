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Невероятный гол украинского вратаря! Мяч пролетел все поле (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Невероятный гол украинского вратаря! Мяч пролетел все поле (видео) Новость обновлена 21 октября 2022, 12:23

Наша команда борется за поездку на Евро-2023

Женская сборная Украины по футзалу начала отборочный турнир чемпионата Европы 2023 года. Ранее наша "молодежка" узнала соперников по Евро-2023.

В первом поединке квалификации украинские футзалистки переиграли сборную Нидерландов — 5:2. А настоящим украшением встречи стал гол украинского вратаря Виктории Кисловой. Она поразила чужие ворота ударом со своей штрафной площадки.

После победы над соперниками из Нидерландов, наша команда обыграла сборную Хорватии — 5:1. Теперь в заключительном поединке отбора украинки 22 октября встретятся с Польшей. Для выхода в следующий этап нас устроит и ничья.

Положение команд в группе: Украина — 6 очков, Нидерланды — 3, Польша — 3, Хорватия — 0.

Ранее мы писали, что бывший капитан сборной Украины по футзалу перешел в российский клуб.

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#Футзал #Сборная Украины по футзалу #Новости футзал #Женский футзал