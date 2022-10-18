Против Украины - пятикратные чемпионы Европы! Результаты жеребьевки Евро-2023

Команда Ротаня сыграет в группе против Румынии, Испании и Хорватии

Молодежная сборная Украины узнала соперников по финальной стадии чемпионата Европы 2023 года. Команда Руслана Ротаня сыграет с хозяевами турнира. Ранее национальная команда получила соперников по отбору на Евро-2024.

Жеребьевка состоялась в Бухаресте. Увы, из-за низкого рейтинга украинцы были лишь в четвертой корзине. Им достались Румыния, Испания и Хорватия. Испанцы самые титулованные в нашей группе — пятикратные чемпионы Европы (1986, 1998, 2011, 2013, 2019). Румыния играла в полуфинале 2019 года, хорваты доходили до четвертьфинала Евро-2021. Лучший результат Украины на чемпионатах Европы — серебряные медали 2006 года.

Полные результаты жеребьевки

Группа А

Грузия

Португалия

Бельгия

Нидерланды

Группа В

Румыния

Испания

Украина

Хорватия

Группа С

Чехия

Англия

Германия

Израиль

Группа D

Норвегия

Швейцария

Франция

Италия

Первые две команды выходят из группы в четвертьфинал.

Чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года в двух странах — Грузии (Тбилиси, Батуми и Кутаиси) и Румынии (Бухарест, Клуж-Напока). Финал состоится в Батуми.

Кстати, Евро-2023 будет отборочным турниром к Олимпиаде-2024. Туде поедут четыре европейские команды — Франция (хозяева) и три лучшие по итогам чемпионата Европы.