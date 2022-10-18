Против Украины - пятикратные чемпионы Европы! Результаты жеребьевки Евро-2023
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Команда Ротаня сыграет в группе против Румынии, Испании и Хорватии
Молодежная сборная Украины узнала соперников по финальной стадии чемпионата Европы 2023 года. Команда Руслана Ротаня сыграет с хозяевами турнира. Ранее национальная команда получила соперников по отбору на Евро-2024.
Жеребьевка состоялась в Бухаресте. Увы, из-за низкого рейтинга украинцы были лишь в четвертой корзине. Им достались Румыния, Испания и Хорватия. Испанцы самые титулованные в нашей группе — пятикратные чемпионы Европы (1986, 1998, 2011, 2013, 2019). Румыния играла в полуфинале 2019 года, хорваты доходили до четвертьфинала Евро-2021. Лучший результат Украины на чемпионатах Европы — серебряные медали 2006 года.
Полные результаты жеребьевки
Группа А
- Грузия
- Португалия
- Бельгия
- Нидерланды
Группа В
- Румыния
- Испания
- Украина
- Хорватия
Группа С
- Чехия
- Англия
- Германия
- Израиль
Группа D
- Норвегия
- Швейцария
- Франция
- Италия
Первые две команды выходят из группы в четвертьфинал.
Чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года в двух странах — Грузии (Тбилиси, Батуми и Кутаиси) и Румынии (Бухарест, Клуж-Напока). Финал состоится в Батуми.
Кстати, Евро-2023 будет отборочным турниром к Олимпиаде-2024. Туде поедут четыре европейские команды — Франция (хозяева) и три лучшие по итогам чемпионата Европы.