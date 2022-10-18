Проти України – п’ятиразові чемпіони Європи! Результати жеребкування Євро-2023

Команда Ротаня зіграє у групі проти Румунії, Іспанії та Хорватії

Молодіжна збірна України дізналася суперників фінальної стадії чемпіонату Європи 2023 року. Команда Руслана Ротаня зіграє із господарями турніру. Раніше національна команда отримала суперників із відбору на Євро-2024.

Жеребкування відбулося у Бухаресті. На жаль, через низький рейтинг українці були лише у четвертому кошику. Їм дісталися Румунія, Іспанія та Хорватія. Іспанці найтитулованіші в нашій групі — п’ятиразові чемпіони Європи (1986, 1998, 2011, 2013, 2019). Румунія грала у півфіналі 2019 року, хорвати сягали чвертьфіналу Євро-2021. Найкращий результат України на чемпіонатах Європи – срібні медалі 2006 року.

Повні результати жеребкування

Група А

Грузія

Португалія

Бельгія

Нідерланди

Група В

Румунія

Іспанія

Україна

Хорватія

Група С

Чехія

Англія

Німеччина

Ізраїль

Група D

Норвегія

Швейцарія

Франція

Італія

Перші дві команди виходять із групи до чвертьфіналу.

Чемпіонат Європи пройде з 21 червня по 8 липня 2023 року у двох країнах – Грузії (Тбілісі, Батумі та Кутаїсі) та Румунії (Бухарест, Клуж-Напока). Фінал відбудеться у Батумі.

До речі, Євро-2023 буде відбірним турніром до Олімпіади-2024. Туди поїдуть чотири європейські команди — Франція (господарі) та три найкращі за підсумками чемпіонату Європи.